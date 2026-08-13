Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους ημέρες στη θάλασσα πάνω στο «CG Mare», το Azimut Grande 27 Metri που ο ποδοσφαιριστής απέκτησε το 2020. Το σκάφος φέρει τα αρχικά των ονομάτων τους και έχει σχεδιαστεί με έμφαση στις εξατομικευμένες επιλογές.

Το γιοτ κατασκευάστηκε από την ιταλική Azimut Yachts, με την αρχική τιμή του να υπολογίζεται περίπου στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι ειδικές κατασκευές και οι επιλογές στη διαμόρφωση των χώρων ανεβάζουν το τελικό κόστος.

Εκείνο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το μέγεθος ή ο εξοπλισμός του σκάφους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί οι χώροι. Το αποτέλεσμα κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη ναυτική αισθητική, τις αναφορές στη γαλλική Ριβιέρα και στοιχεία που θα μπορούσαν να συναντηθούν σε μια πολυτελή κατοικία.

Η τραπεζαρία στο κατάστρωμα και η επιλογή του teak

Στο εξωτερικό κατάστρωμα, το μεγάλο τραπέζι από συμπαγές teak αποτελεί το κεντρικό σημείο της τραπεζαρίας. Το φυσικό ξύλο συνδυάζεται με γκρι και λευκά μαξιλάρια από υφάσματα κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο φωτισμός αλλάζει ανάλογα με την ώρα. Την ημέρα κυριαρχεί το φυσικό φως, ενώ μετά τη δύση του ήλιου χρησιμοποιούνται φορητές επιτραπέζιες λάμπες και κεριά. Κάτω από τους πάγκους έχουν τοποθετηθεί θερμές λωρίδες LED.

Η επιλογή των διακοσμητικών στοιχείων απομακρύνεται από το παραδοσιακό μπλε και λευκό της ναυτικής αισθητικής. Στα σουπλά και στα μαξιλάρια εμφανίζεται το Toile de Jouy μοτίβο του Christian Dior, ενώ η λευκή πορσελάνη συνδυάζεται με ματ χρυσά μαχαιροπίρουνα και ανάγλυφα ποτήρια.

Ακόμη και οι θήκες για τις πετσέτες ακολουθούν το θαλασσινό θέμα, με σχήμα ιππόκαμπου και χρυσή επιφάνεια.

Στον ίδιο χώρο, δύο φωτιστικά Tika του οίκου Vincent Sheppard, αξίας περίπου 600 ευρώ το καθένα, προσθέτουν ακόμη ένα στοιχείο στη σύνθεση. Η κατασκευή τους από λεπτό πλέγμα ινών επιτρέπει στο φως να διαχέεται στον χώρο.

Η πισίνα στην πλώρη που δημιουργεί οπτική συνέχεια με τη θάλασσα

Ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του CG Mare βρίσκεται στην πλώρη. Πρόκειται για πισίνα με διάφανη επιφάνεια από σκληρυμένο γυαλί, σχεδιασμένη έτσι ώστε το όριο ανάμεσα στο νερό της πισίνας και το θαλάσσιο τοπίο να γίνεται λιγότερο ευδιάκριτο.

Το λευκό εσωτερικό αναδεικνύει την τιρκουάζ απόχρωση του νερού, ενώ η κατασκευή περιλαμβάνει ενσωματωμένα καθίσματα, μπράτσα και χρωμιωμένα χειριστήρια.

Λίγο πιο πέρα, ένας χώρος προορίζεται για ξεκούραση. Το ξύλο, οι φυσικές αποχρώσεις και τα ανοιχτόχρωμα υφάσματα κυριαρχούν, ενώ στη θέση των συνηθισμένων ξαπλώστρων έχει τοποθετηθεί διπλή αιωρούμενη πολυθρόνα από φυσικό ξύλο και λευκό καμβά.

Το χαλί έχει κατασκευαστεί από πολυπροπυλένιο, υλικό που επιτρέπει γρήγορο στέγνωμα και αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και το θαλασσινό νερό.

Το γυμναστήριο βρίσκεται έξω, με φόντο το πέλαγος

Στο πίσω κατάστρωμα υπάρχει ένας ακόμη χώρος με διαφορετική χρήση. Πρόκειται για υπαίθριο γυμναστήριο, μια επιλογή που εντάσσεται στη σύγχρονη σχεδιαστική λογική αρκετών μεγάλων ιδιωτικών σκαφών.

Η περιοχή διαθέτει αρθρωτό καναπέ, ο οποίος ακολουθεί τις καμπύλες του σκάφους χωρίς να κλείνει το οπτικό πεδίο. Τα γκρι υφάσματα και οι ξύλινες επιφάνειες παραπέμπουν σε συνδυασμό japandi και μεσογειακών επιρροών.

Έτσι, ακόμη και ένας χώρος που προορίζεται για άσκηση έχει ενσωματωθεί στη συνολική διαμόρφωση του σκάφους χωρίς να απομονώνεται από το θαλάσσιο περιβάλλον.

Μάρμαρο, δέρμα και animal print στο εσωτερικό

Περνώντας στους εσωτερικούς χώρους, η εικόνα αλλάζει. Η κεντρική τραπεζαρία διαθέτει μεγάλο τραπέζι από λευκό μάρμαρο με γκρι νερά, ενώ γύρω του έχουν τοποθετηθεί καρέκλες με επένδυση από ναυτικό δέρμα σε ιβουάρ απόχρωση.

Ένα μακρόστενο φωτιστικό σε ματ λευκό κρέμεται πάνω από την τραπεζαρία. Η μαρμάρινη επιφάνεια συνδυάζεται με ξύλινα σουπλά σε σχήμα φύλλων, ανάγλυφα ποτήρια και σερβίτσια με λεπτομέρειες animal print.

Το μεγάλο παράθυρο καταλαμβάνει σημαντικό μέρος του χώρου και προσφέρει απευθείας θέα προς τη θάλασσα. Το ενσωματωμένο σύστημα σκίασης παραμένει διακριτικό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Το μπάνιο με αισθητική πολυτελούς ξενοδοχείου

Ανάλογη προσοχή έχει δοθεί και στο μπάνιο. Η διαμόρφωση παραπέμπει σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων, με φυσική πέτρα, ξύλο και μεταλλικές λεπτομέρειες.

Στην οροφή υπάρχει πάνελ από ημιδιαφανή φυσική πέτρα, το οποίο λειτουργεί ως βασικό στοιχείο φωτισμού. Οι επιφάνειες από γυαλιστερή καρυδιά καλύπτουν τους τοίχους, ενώ οι καθρέφτες έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε να ενισχύεται η αίσθηση του χώρου.

Οι βρύσες διαθέτουν αυστηρό, γεωμετρικό σχεδιασμό με αναφορές στο σύγχρονο art déco. Δερμάτινες θήκες, οργανωτές και αιωρούμενα ράφια συμπληρώνουν τον εξοπλισμό