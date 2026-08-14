Η Νικόλ Κίντμαν έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Σαντορίνη με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων λειτουργίας του «Lane Cove Public School», του σχολείου στο οποίο φοίτησε στα παιδικά της χρόνια.
Στην επετειακή εκδήλωση έδωσαν το «παρών» παλιοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινότητας, σε μια ημέρα γεμάτη αναμνήσεις και αναφορές στην ιστορία του σχολείου. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η παρουσία του δημοσιογράφου Πίτερ Όβερτον, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές που φορούσαν ιστορικές σχολικές στολές από διαφορετικές περιόδους της 150χρονης πορείας του σχολείου.
Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, συμμετείχε στους εορτασμούς μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε αναμνήσεις από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχάρη τη σχολική κοινότητα για τη σημαντική επέτειο.
«Γεια σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή», είπε η ηθοποιός φορώντας ένα λευκό φόρεμα.
Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης αστειεύτηκαν ότι οι γονείς έχουν ήδη συζητήσει την ιδέα να δοθεί το όνομά της σε κάποιο κτίριο του σχολείου, γράφοντας με χιούμορ: «Το Υπουργείο Παιδείας απέχει μόλις ένα τηλεφώνημα».