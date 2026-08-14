Η Νικόλ Κίντμαν έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα από τη Σαντορίνη με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων λειτουργίας του «Lane Cove Public School», του σχολείου στο οποίο φοίτησε στα παιδικά της χρόνια.

Στην επετειακή εκδήλωση έδωσαν το «παρών» παλιοί μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και μέλη της τοπικής κοινότητας, σε μια ημέρα γεμάτη αναμνήσεις και αναφορές στην ιστορία του σχολείου. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η παρουσία του δημοσιογράφου Πίτερ Όβερτον, ο οποίος συνομίλησε με μαθητές που φορούσαν ιστορικές σχολικές στολές από διαφορετικές περιόδους της 150χρονης πορείας του σχολείου.

Η Νικόλ Κίντμαν, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα, συμμετείχε στους εορτασμούς μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μοιράστηκε αναμνήσεις από τα μαθητικά της χρόνια και συνεχάρη τη σχολική κοινότητα για τη σημαντική επέτειο.

«Γεια σας, είμαι η Νικόλ και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας. Ήθελα να σας συγχαρώ για την 150ή επέτειο του Lane Cove Public School. Είναι μία πραγματικά πολύ σημαντική στιγμή», είπε η ηθοποιός φορώντας ένα λευκό φόρεμα.

@inthecoveitc 150 years of Lane Cove Public School, and what a way to celebrate it. Past alumni, parents, carers, teachers and community members all turned out for a huge day. Peter Overton’s interview with our students was a standout, especially with the kids decked out in historical school uniforms from across the school’s 150 years. Nicole Kidman sent a lovely video message too, sharing memories of her school days and congratulating the community from Greece. Nicole, the parents may have floated the idea of a building with your name on it. The Department of Education is only a phone call away. Thank you to everyone who made the day so special. On to the next milestone. ♬ original sound – Lane Cove News | In The Cove

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης αστειεύτηκαν ότι οι γονείς έχουν ήδη συζητήσει την ιδέα να δοθεί το όνομά της σε κάποιο κτίριο του σχολείου, γράφοντας με χιούμορ: «Το Υπουργείο Παιδείας απέχει μόλις ένα τηλεφώνημα».