Μια οικογενειακή τραγωδία που συγκλόνισε τη Φλόριντα φαίνεται πως είχε προηγηθεί από έντονη διαμάχη ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, με αφορμή πορνογραφικό υλικό που η 27χρονη μητέρα είχε εντοπίσει στο κινητό τηλέφωνο του συζύγου της.

Η Χέιλι Ντέμπσεϊ πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα της, Βάλερι ΝτεΜπόε, τα ξημερώματα της 3ης Μαΐου στο σπίτι της στο Πλαντ Σίτι, στην περιοχή της Τάμπα Μπέι. Στη συνέχεια έφυγε πεζή από το σπίτι μαζί με τις τρεις μικρές κόρες της, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 27χρονη σκότωσε την 4χρονη και την μόλις τεσσάρων μηνών κόρη της. Πυροβόλησε επίσης προς τη 2χρονη κόρη της, χωρίς όμως να την πετύχει, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της και βάλει τέλος στη ζωή της.

Τρεις κλήσεις στην αστυνομία μέσα σε δύο ημέρες

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πλαντ Σίτι, Ρίτσαρντ Μιλς, αποκάλυψε ότι οι αστυνομικοί είχαν κληθεί στο σπίτι της οικογένειας τρεις φορές μέσα στις δύο ημέρες που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Η πρώτη κλήση έγινε την 1η Μαΐου και αφορούσε έναν έντονο καβγά μεταξύ της Ντέμπσεϊ και του συζύγου της, Τζέι. Σύμφωνα με τον Μιλς, η 27χρονη είχε βρει πορνογραφικό υλικό στο κινητό του. «Δεν επρόκειτο για απιστία ή κάτι τέτοιο. Προφανώς ήταν απλώς πορνό και είχαν έναν καβγά γι’ αυτό», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας. «Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα».

Ο αστυνομικός που έφτασε στο σπίτι συνομίλησε με το ζευγάρι, ωστόσο, σύμφωνα με τον Μιλς, δεν υπήρχε «καμία απολύτως ένδειξη» ότι είχε σημειωθεί βία ή κάποια εγκληματική πράξη. Λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία κλήθηκε ξανά. Αυτή τη φορά η Ντέμπσεϊ ζήτησε από τους αστυνομικούς να ελέγξουν το αυτοκίνητό της, καθώς φοβόταν ότι κάποιος είχε τοποθετήσει συσκευή εντοπισμού. Από τον έλεγχο δεν βρέθηκε κάτι.

Στη συνέχεια η 27χρονη έφυγε μαζί με τα παιδιά και την 55χρονη μητέρα της, η οποία είχε έρθει από το Κλιαργουότερ για να την επισκεφθεί, και πέρασαν τη νύχτα σε ξενοδοχείο.

Η τελευταία επιστροφή στο σπίτι

Την επόμενη ημέρα υπήρξε και τρίτη επικοινωνία με την αστυνομία. Η Ντέμπσεϊ ζήτησε τη συνοδεία αστυνομικών για να επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι και να πάρει ρούχα, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε.

Οι Αρχές έχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι το ζευγάρι συναντήθηκε αργότερα σε τοπική βιβλιοθήκη, όπου οι δυο τους είχαν μια κατ’ ιδίαν συζήτηση.

Μετά τις δολοφονίες, ο σύζυγος της Ντέμπσεϊ τέθηκε προσωρινά υπό κράτηση και διερευνήθηκε εξονυχιστικά το ενδεχόμενο εμπλοκής του. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, τον απέκλεισαν ως ύποπτο και δεν συνελήφθη ούτε του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο Μιλς ανέφερε ότι υπήρχαν «ενδείξεις κάποιας ψυχικής διαταραχής» στην υπόθεση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η έρευνα διήρκεσε τρεις μήνες και, όπως είπε, απαίτησε «υπομονή, επιμέλεια και ακρίβεια».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος, περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ως τη χειρότερη της καριέρας του. «Είμαι στην αστυνομία εδώ και 34 χρόνια. Ήμουν σε εκείνον τον τόπο και πιθανότατα ήταν η χειρότερη σκηνή που έχω δει ποτέ στη ζωή μου», είπε συγκρατώντας τα δάκρυά του. «Είναι απολύτως σπαρακτικό. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει ποτέ».

Η μοναδική κόρη που επέζησε, η 2χρονη, είναι σύμφωνα με τις Αρχές καλά στην υγεία της και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα συγγενών.