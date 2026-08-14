Σε ένα άνευ προηγουμένου κύμα συλλήψεων έχουν προχωρήσει οι γαλλικές αρχές, καθώς η χώρα και μεγάλο μέρος της Ευρώπης δοκιμάζονται σκληρά από ακραίες δασικές πυρκαγιές, εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα και παρατεταμένης ξηρασίας.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, από την 1η Ιουλίου 2026 έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση συνολικά 474 άτομα για περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με τις καταστροφικές πυρκαγιές.



Ιδιαίτερη ανησυχία και σοκ στην κοινή γνώμη προκαλεί ο πρωτοφανής αριθμός των εμπλεκόμενων ανηλίκων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 183 ανήλικοι, γεγονός που αποκαλύπτει μια εφιαλτική κοινωνική διάσταση πίσω από τις πύρινες λαίλαπες. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για τη διακρίβωση των αιτίων.

Τα στοιχεία των συλλήψεων

Περίπου το 70% των συλληφθέντων βαρύνεται με υποψίες για εμπρησμό από πρόθεση, ενώ το υπόλοιπο 30% αφορά πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχών.

Μεταξύ των πιο σοβαρών υποθέσεων που ερευνώνται είναι η σύλληψη ενός 15χρονου για τη φονική πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό, κατά την οποία δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ μάχονταν με τις φλόγες.

Η υπόθεση του ανηλίκου έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη γαλλική κοινωνία, με τις αρχές να τονίζουν ότι θα αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα, λαμβανομένων υπόψη των τραγικών συνεπειών της πράξης του.

Νέο μέτωπο φωτιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή Landes της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου νέα εστία πυρκαγιάς απειλεί κατοικημένες περιοχές και δασικά οικοσυστήματα.

Περισσότεροι από 525 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το χωριό Luglon, καθώς η φωτιά κατέκαψε σχεδόν 1.100 εκτάρια πευκοδάσους μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Στο σημείο επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες με τη συνδρομή έξι πυροσβεστικών αεροσκαφών, με τον περιφερειακό αξιωματούχο Gilles Clavreul να χαρακτηρίζει την κατάσταση «εξαιρετικά δυσμενή» λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας.

Η νέα εστία κοντά στο Arcachon

Η νέα εστία φωτιάς βρίσκεται κοντά στις περιοχές του Arcachon και του Lège-Cap-Ferret, όπου οι πυρκαγιές του Ιουλίου είχαν ήδη αφανίσει πάνω από 50.000 εκτάρια δασικής έκτασης και είχαν οδηγήσει στην απομάκρυνση 220.000 πολιτών.

Οι ίδιες περιοχές βρίσκονται και πάλι υπό απειλή, με τις αρχές να έχουν θέσει σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να προετοιμάζονται για νέες εκκενώσεις εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Ο καύσωνας ευθύνεται για την έξαρση

Ο πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει δημιουργήσει συνθήκες εξαιρετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν σε πολλές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η παρατεταμένη ξηρασία των τελευταίων εβδομάδων έχει μετατρέψει τα δάση σε εύφλεκτη ύλη, με αποτέλεσμα ακόμη και μικρές εστίες να εξελίσσονται ταχύτατα σε μεγάλες πυρκαγιές που απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Η απάντηση των αρχών

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανακοινώσει την ενίσχυση των περιπολιών σε δασικές περιοχές, με στόχο την έγκαιρη εντόπιση και κατάσβεση εστιών πριν αυτές εξελιχθούν σε μεγάλες πυρκαγιές.



Παράλληλα, οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, τονίζοντας τις σοβαρές ποινικές συνέπειες τέτοιων πράξεων.



Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «εξαιρετικά σοβαρή» και έχει υποσχεθεί την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία των πολιτών.

Ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος

Οι πυρκαγιές στη Γαλλία αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού φαινομένου, με χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της, με αρκετές χώρες να έχουν στείλει πυροσβεστικά αεροσκάφη και προσωπικό για να συνδράμουν τις γαλλικές αρχές στο έργο τους.



Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή θα καταστήσει τέτοια φαινόμενα όλο και πιο συχνά και έντονα στο μέλλον, καθιστώντας απαραίτητη τη λήψη μέτρων πρόληψης και προσαρμογής.