Μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών λεπτών έδρασαν οι δράστες που ενεπλάκησαν στην κλοπή πινάκων στην Ιταλία, με τις Αρχές να δίνουν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από τη στιγμή της εισβολής στο μουσείο και να ανακοινώνουν τον πλήρη εντοπισμό των έργων.

Το βίντεο καταγράφει δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους να παραβιάζουν παράθυρο του κτιρίου, να αποσπούν ταχύτατα από τους τοίχους τρεις πίνακες μεγάλης αξίας και να διαφεύγουν από τον χώρο.

Η επιχείρηση της αστυνομίας και τα έργα που βρέθηκαν

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μετά από έρευνες της εξειδικευμένης μονάδας προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς της ιταλικής αστυνομίας. Η αφαίρεση των αριστουργημάτων σημειώθηκε τη νύχτα της 22ας προς 23η Μαρτίου από το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, το οποίο εδρεύει στο Τραβερσέτολο, σε κοντινή απόσταση από την Πάρμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η χρηματική αξία των απολεσθέντων εκθεμάτων υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Τα τρία έργα που επέστρεψαν στην κατοχή των Αρχών είναι:

«Νεκρή Φύση με κεράσια» του Πολ Σεζάν

«Τα Ψάρια» του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ

«Οδαλίσκη στη βεράντα» του Ανρί Ματίς

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα στεγάζει την ιδιωτική συλλογή που συγκρότησε ο ιστορικός τέχνης Λουίτζι Μανιάνι (1906-1984), στην οποία περιλαμβάνονται δημιουργίες των Ντύρερ, Ρούμπενς, Βαν Ντάικ, Γκόγια, Μονέ, καθώς και του Τζόρτζιο Μοράντι.