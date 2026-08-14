Σε σταδιακή αποκατάσταση πέρασαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια μετά τις 16:00 το απόγευμα, με έκτακτες προσθήκες και τροποποιήσεις για την αποσυμφόρηση των λιμανιών.

Σε τροχιά σταδιακής ομαλοποίησης εισήλθαν οι μετακινήσεις στο Αιγαίο καθώς έληξε το απαγορευτικό απόπλου που είχε τεθεί σε ισχύ από το πρωί στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ από τον Πειραιά η κίνηση των πλοίων διεξαγόταν κανονικά.

Για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών που επηρεάστηκαν από τις ακυρώσεις, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες αναπροσάρμοσαν τις αναχωρήσεις τους, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προχώρησε σε σχετικές συστάσεις.

Οι αλλαγές στα δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο

Μετά τις 16:00 το απόγευμα, το πρόγραμμα των αναχωρήσεων από το λιμάνι της Ραφήνας διαμορφώθηκε ως εξής:

Στις 16:00 είχε προγραμματισμένη αναχώρηση το «Αικατερίνη Π.» με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο.

Στις 16:15 ακολούθησε το «Fast Ferries Andros» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί το «Superferry» για Άνδρο.

Στις 18:45 αναχωρεί το «Andros Queen» για Τήνο και Μύκονο.

Στις 19:15 το «Andros King» θα εκτελέσει δρομολόγιο για Άνδρο.

Παράλληλα, από το Λαύριο:

Στις 16:00 είχαν προγραμματισμένη αναχώρηση τα πλοία «Superstar» (για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο) και «Terra Jet 2» (για Τήνο, Μύκονο, Πάρο).

Στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 15 Αυγούστου είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του «Άρτεμις» για Μήλο.

Η παρέμβαση του υπουργού Ναυτιλίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις εταιρείες ζητώντας αυξημένη προσοχή και διαρκή ενημέρωση των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, απηύθυνε σύσταση προς λουόμενους, κυβερνήτες ιστιοπλοϊκών, χειριστές μικρών σκαφών και όσους κάνουν θαλάσσια σπορ να αποφεύγουν τις δραστηριότητες σε περιοχές με έντονο κυματισμό, υπογραμμίζοντας:

«Προσοχή και υπευθυνότητα από όλους».

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες, τα λιμεναρχεία ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία πριν τη μετάβασή τους στα λιμάνια.