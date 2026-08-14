Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς.

Εξαιτίας της εγγύτητας του μετώπου με κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε το 112 στις 19:30, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν οδικώς με κατεύθυνση την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν και οι καιρικές συνθήκες

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 8 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 3η και τη 19η ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 ελικόπτερα, ενώ τη μάχη συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των τοπικών ΟΤΑ.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι ισχυρές ριπές ανέμου που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ.