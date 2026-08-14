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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς.

Εξαιτίας της εγγύτητας του μετώπου με κατοικημένες περιοχές, ενεργοποιήθηκε το 112 στις 19:30, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα να απομακρυνθούν οδικώς με κατεύθυνση την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.

Φωτογραφία: Πυρκαγιά Ενημέρωση

Οι δυνάμεις που επιχειρούν και οι καιρικές συνθήκες

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 8 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 3η και τη 19η ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 ελικόπτερα, ενώ τη μάχη συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των τοπικών ΟΤΑ.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσκολεύουν οι ισχυρές ριπές ανέμου που πνέουν στην περιοχή και φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ.