Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε η Μελίνα Νικολαΐδη, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της μετά την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε από μερίδα του Τύπου γύρω από το όνομά της και εμπλέκει τον Χρήστο Μάστορα.

Η αφορμή δόθηκε από αναφορές που υποστήριζαν ότι οι δυο τους βρέθηκαν στην ίδια παρέα κατά τη διάρκεια παραμονής τους στην Πάρο, συνδέοντας την παρουσία αυτή με την φημολογούμενη κρίση στη σχέση που διατηρεί ο τραγουδιστής με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Οι δύο πλευρές διατηρούν απλώς κοινωνική γνωριμία, καθώς ο frontman του συγκροτήματος MEΛΙSSES έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τη Δέσποινα Βανδή.

Η κόρη της τραγουδίστριας και του Ντέμη Νικολαΐδη τοποθετήθηκε μέσω των Instagram Stories της, αναφέροντας:

«Δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ δημόσια σε όσα γράφονται για την προσωπική μου ζωή. Και δεν σκοπεύω να αρχίσω να το κάνω κάθε φορά που εμφανίζεται μια νέα φήμη. Υπάρχουν όμως φορές που η σιωπή μπορεί λανθασμένα να εκληφθεί ως ανοχή».

Συνεχίζοντας την ανάρτησή της, η ίδια υπογράμμισε:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν αναπαραχθεί δημοσιεύματα και τίτλοι που είναι εντελώς αναληθείς. Κατασκευάζουν ιστορίες για την προσωπική μου ζωή, παρουσιάζουν ως γεγονότα πράγματα που ουδέποτε συνέβησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούν απέναντί μου έναν τρόπο αναφοράς βαθιά προσβλητικό».

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και τα όρια στη δημόσια έκθεση

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μελίνα Νικολαΐδη σημείωσε την απόφασή της να μην αφήσει αμετάκλητη τη διακίνηση των συγκεκριμένων ισχυρισμών:

«Καταλαβαίνω πως η δημόσια έκθεση συνεπάγεται σχολιασμό. Δεν μπορεί όμως, να αποτελεί άλλοθι για την αναπαραγωγή αναληθών ή προσβλητικών πληροφοριών. Δεν θεωρώ δημοσιογραφία την συστηματική αναπαραγωγή τέτοιου περιεχομένου, για την εξασφάλιση περισσότερων clicks. Για συγκεκριμένα δημοσιεύματα που είναι ψευδή και προσβλητικά έχω ήδη κινηθεί νομικά».

Η τοποθέτησή της ολοκληρώθηκε ως εξής:

«Θα συνεχίσω να ζω τη ζωή μου ελεύθερα, χωρίς να επιτρέπω σε κανέναν να ορίζει ποια είμαι μέσα από τίτλους, υπονοούμενα και κατασκευασμένες ιστορίες. Ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η αλήθεια δεν είναι προνόμια που χάνει κάποιος επειδή βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα».