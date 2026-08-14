Σε οριστική συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ για την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, ήρθε ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν τα Τουρκικά ΜΜΕ.

Μάλιστα, όπως τονίζουν στην γειτονική χώρα, ο 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός αναμένεται σύντομα να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο Σερίφ Εντιαγέ βρίσκεται στον Τουρκικό σύλλογο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν και η διοίκηση της ομάδας έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει από τον Ερυθρό Αστέρα.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο έμπειρος άσος μέτρησε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 10 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Εντιαγέ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης, μετρώντας 19 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ, πριν από λίγες εβδομάδες βρέθηκε στο Μουντιάλ 2026 της Βόρειας Αμερικής, χωρίς ωστόσο να αγωνιστεί.