Η ισπανική βασιλική οικογένεια φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω τη Μαγιόρκα και έφτασε στην Ελλάδα για το πιο ιδιωτικό κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών της, με τα ίχνη μιας επίσημης πτήσης να προσφέρουν στοιχεία για τον πιθανό προορισμό.

Στις 13 Αυγούστου καταγράφηκε πτήση αεροσκάφους τύπου Dassault Falcon 900 από τις Βαλεαρίδες προς την Ελλάδα. Όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 12:10 και προσγειώθηκε περίπου στις 14:30. Λίγες ώρες αργότερα αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Μαδρίτη, όπου έφτασε στις 18:30.

Για την διαδρομή αυτή δεν βγήκε επίσημη ανακοίνωση του ισπανικού βασιλικού οίκου. Η Ζαρθουέλα, άλλωστε, δεν δημοσιοποιεί τον προορισμό των ιδιωτικών διακοπών του Φελίπε και της οικογένειάς του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πτήση προστίθεται στα στοιχεία που δείχνουν προς την Ελλάδα.

Η πτήση που δημιούργησε τα ερωτήματα

Τα δεδομένα της αεροπορικής κίνησης καταγράφηκαν από το εξειδικευμένο προφίλ Falcon Despega και αφορούν επίσημο αεροσκάφος.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρώτο σκέλος της διαδρομής ήταν από τις Βαλεαρίδες προς την Ελλάδα, ενώ το δεύτερο από την Ελλάδα προς τη Μαδρίτη. Η αλληλουχία των δύο πτήσεων έχει οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι η Λετίθια, η πριγκίπισσα Λεονόρ και η ινφάντα Σοφία ενδέχεται να ταξίδεψαν με το αεροσκάφος προς την Ελλάδα.

Ο Φελίπε είχε παραμείνει στη Μαγιόρκα για να ολοκληρώσει το θερινό πρόγραμμά του και να παρακολουθήσει την ηλιακή έκλειψη μαζί με τη μητέρα του, βασίλισσα Σοφία. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να ταξίδεψε αργότερα, ώστε να συναντήσει εκεί τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.

Η επιλογή διαφορετικών πτήσεων για μέλη της οικογένειας συνδέεται και με τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις μετακινήσεις του Ισπανού μονάρχη και της διαδόχου του θρόνου.

Γιατί η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο

Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας. Η βασίλισσα Σοφία γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι κόρη του βασιλιά Παύλου και της βασίλισσας Φρειδερίκης της Ελλάδας.

🛬 Aterrizando T.18-1 (AME4557) en Grecia 🇬🇷

📅 13 de agosto de 2026, 14:27



🏷️ Uso: Casa Real pic.twitter.com/vJxIhqj7sk — Falcon Despega (@falcon_despega) August 13, 2026

Οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν διατηρήσει την Ελλάδα στις επιλογές των Ισπανών royals για τις ιδιωτικές τους διακοπές. Και τα προηγούμενα χρόνια είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες που συνέδεαν τον Φελίπε τη Λετίθια και τις κόρες τους με ελληνικούς προορισμούς.

Από τη Μαγιόρκα στις ιδιωτικές διακοπές

Για την ισπανική βασιλική οικογένεια, η Μαγιόρκα αποτελεί παραδοσιακά το πρώτο μέρος του καλοκαιρινού προγράμματος. Εκεί συνδυάζονται οι θεσμικές υποχρεώσεις με ιδιωτικές στιγμές.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ημέρες κατά τις οποίες ο Φελίπε η Λετίθια, η Λεονόρ και η Σοφία αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις και κρατούν χαμηλούς τόνους στις μετακινήσεις τους.

Στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με τις ιδιωτικές διακοπές της οικογένειας προορισμοί όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και η Ελβετία, ενώ έχουν υπάρξει και καλοκαίρια κατά τα οποία το πρόγραμμα περιλάμβανε ταξίδια με σκάφος.

Μπορεί να συναντηθούν με τον βασιλιά και τη βασίλισσα της Ολλανδίας;

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει συζητηθεί είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ και τη βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας.

Η ολλανδική βασιλική οικογένεια διαθέτει κατοικία στην Πελοπόννησο και οι δύο οικογένειες διατηρούν φιλικές σχέσεις. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει πληροφορίες για κοινές διακοπές ή συναντήσεις τους στην Ελλάδα, χωρίς όμως να επιβεβαιώνονται επίσημα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανακοίνωση για ενδεχόμενη συνάντηση των δύο βασιλικών οικογενειών φέτος.