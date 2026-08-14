Ο κίνδυνος για φωτιές τον Δεκαπενταύγουστο παραμένει πολύ υψηλός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τίθενται σε κατάσταση Red Code και τον κρατικό μηχανισμό να διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για το Σάββατο 15 Αυγούστου προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η κατηγορία 4 αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο, ενώ η κατηγορία 5 είναι αυτή που αντιστοιχεί σε κατάσταση συναγερμού.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου, τίθενται:

Αττική , συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων

, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία

Αχαΐα και Ηλεία

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια , συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου

, συμπεριλαμβανομένης της Σκύρου Σποράδες

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος, συμπεριλαμβανομένης της Σαμοθράκης

Η αυξημένη ετοιμότητα έρχεται σε μια ημέρα με ιδιαίτερα αυξημένη μετακίνηση πολιτών λόγω της εορτής του Δεκαπενταύγουστου, ενώ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας έχουν ήδη προειδοποιήσει για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Σε συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στις 13 Αυγούστου τέθηκε στο επίκεντρο ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Παρασκευή.

Τι σημαίνει το Red Code

Η κατάσταση Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων και μέσων στις περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενη πυρκαγιά.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό καλούνται να συγκαλέσουν τα αρμόδια επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας και να εξετάσουν τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς αφορά την πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς το επόμενο 24ωρο και δεν αποτελεί πρόβλεψη για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο.

Η προειδοποίηση για τις επόμενες ώρες

Η Πολιτική Προστασία έχει ζητήσει αυξημένη προσοχή, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν μπορούν να δυσκολέψουν την αντιμετώπιση μιας νέας εστίας. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε στις 13 Αυγούστου ότι οι περιοχές κατηγορίας 4 αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά ως κατηγορίας 5, λόγω των ακραίων συνθηκών.

Η κατηγορία 4 του ημερήσιου χάρτη χαρακτηρίζεται από το υπουργείο ως πολύ υψηλή, ενώ η κατηγορία 5, που αποτυπώνεται με κόκκινο χρώμα, αντιστοιχεί σε κατάσταση συναγερμού.