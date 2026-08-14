Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως από πυρόπληκτους στη Χαλκιδική, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω της μεγάλης φωτιάς στη Σίβηρη και αναζητούν προσωρινό κατάλυμα για να περάσουν τη νύχτα με ασφάλεια.

Σύμφωνα με καταγγελία που δημοσιεύει η Parallaxi, πολίτες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, είτε εξαιτίας ζημιών είτε λόγω των εκκενώσεων, απευθύνθηκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής προκειμένου να βρουν στέγη.



Όπως υποστηρίζουν, ιδιοκτήτες καταλυμάτων τούς ρώτησαν εάν προέρχονται από περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά και στη συνέχεια τους ανέφεραν ότι μπορούσαν να τους κάνουν «καλή τιμή».



Η τιμή που φέρεται να προτάθηκε, σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία, ήταν 80 ευρώ για μία διανυκτέρευση. Το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς αφορά ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές μέρος για τη νύχτα.



Οι καταγγελίες καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη Χαλκιδική, με αρκετούς κατοίκους και επισκέπτες να έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές που επλήγησαν και να μην γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν.



Η υπόθεση αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι πυρόπληκτοι, καθώς πέρα από την αγωνία για τις περιουσίες τους καλούνται να διαχειριστούν και το άμεσο ζήτημα της προσωρινής διαμονής. Η ανάγκη για στέγη παραμένει πιεστική για πολλές οικογένειες τώρα.