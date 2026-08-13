Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι και οι παραθεριστές στη Χαλκιδική, καθώς η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή μαίνεται ανεξέλεγκτη, κινούμενη απειλητικά ανάμεσα στη Σίβηρη και τη Φούρκα. Το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος περίπου τριών χιλιομέτρων, έχοντας φτάσει ανατριχιαστικά κοντά σε κατοικίες. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά, ο ένας έπαθε διάστρεμμα ενώ ο δεύτερος υπέστη ελαφρά εγκαύματα.

Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

Οι λιμενικές αρχές προχωρούν στην εκκένωση παραθεριστών από την παραλία της Σίβηρης, οι οποίοι θα μεταφερθούν στη μαρίνα της Σάνης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών μπαίνουν στα σκάφη για να απομακρυνθούν από την περιοχή, την ώρα που μαύροι πυκνοί καπνοί σκεπάζουν τον ουρανό.

Μέσω θαλάσσης απομακρύνονται οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν εγκλωβιστεί στην παραλία Φούρκας. Σκάφη του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη συμβάλουν στον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι προς την παραλία Σίβηρης κατευθύνεται και το πλοίο Speed Runner Jet για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των κατοίκων. Επίσης το σκάφος της πυροσβεστικής έχει καταφτάσει και συνδράμει στον απεγκλωβισμό στην παραλία Φούρκας.

Στην περιοχή της Σίβηρης οι κάτοικοι αναφέρουν ότι δεν έχουν ρεύμα, ούτε ίντερνετ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες και να είναι σε επιφυλακή για τα μηνύματα από το 112 για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

«Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Όπως έγινε γνωστό η φωτιά μαίνεται και από τις δύο πλευρές του δρόμου που οδηγεί από την Σίβηρη στην Κασσάνδρα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους οδικούς κόμβους από την Σίβηρη και την Φούρκα και έχει ήδη διακοπεί και γίνονται εκτροπές από την Τροχαία.



Στην περιοχή της Φούρκας έχει καταφτάσει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο υπουργός όπως έγινε γνωστό συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στο συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Δύσκολη χαρακτηρίζεται από την πυροσβεστική η κατάσταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται διαρκώς, καθώς η πυρκαγιά που τη δυναμική της ενισχύουν άνεμοι άνω των 5 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή έχει «ανοίξει» και έχει περάσει εκατέρωθεν του δρόμου, ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος, ενώ οι πυκνοί καπνοί δυσχεραίνουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.



Πολίτες και παραθεριστές εγκαταλείπουν έντρομοι τις εστίες τους, αναζητώντας διέξοδο διαφυγής από την καταστροφική λαίλαπα. Οι ανεξέλεγκτες φλόγες κατάφεραν να διασχίσουν τον δρόμο και να κινηθούν με μεγάλη ταχύτητα προς τη θάλασσα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Για τη διαχείριση των δυνάμεων της πυρκαγιάς μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην παραλία Φούρκα, σπεύδουν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 3 σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ αλλά και ιδιωτικά σκάφη. Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ. Το ΕΚΑΒ έχει αναπτύξει δυνάμεις στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 16.30 το απόγευμα, το μέτωπο εισέβαλε στον οικισμό Ναυτίλος, προκαλώντας έντονο πανικό στους διαμένοντες, οι οποίοι έτρεχαν σωτηρία προς το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.



Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί από την πρώτη στιγμή το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης. Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχεται άμεση υγειονομική υποστήριξη όπου απαιτηθεί.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ένας πυροσβέστης με κάκωση στο κάτω άκρο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τις δυνάμεις του, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Μέχρι στιγμής ήχησε τέσσερις φορές το 112 για απομακρύνσεις κατοίκων.

Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια. Στις 15:09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. Στις 14:40 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά υπάρχει πυκνό δάσος που είχε διασωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κασσάνδρα το 2006, δυτικά του οικισμού του Πολύχρονου, που είχε κατακάψει το μεγαλύτερο κομμάτι του νοτιοκεντρικού κομματιού της χερσονήσου της Κασσάνδρας.



Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία της καταστροφής, σύμφωνα με το Voria.gr