Ποινή κάθειρξης έξι ετών επιβλήθηκε στην 28χρονη Κόρτνεϊ Γκάρτσουρ από το Ανώτατο Δικαστήριο του Εδιμβούργου της Σκωτίας, καθώς κρίθηκε ένοχη για τη θανατηφόρα χρήση σεσουάρ σε βρέφος μόλις 13 εβδομάδων.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της μικρής Ντάλια Ρόουζ τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Πίτερχεντ του Αμπερντινσάιρ, όταν η κατηγορούμενη διοχέτευσε καυτό αέρα στο σώμα του παιδιού μετά από νυχτερινή κατανάλωση αλκοόλ.

Η δικαστική απόφαση και οι δηλώσεις από την έδρα

Ανακοινώνοντας την ετυμηγορία, ο δικαστής Σάιμον Κόλινς KC χαρακτήρισε την υπόθεση «μοναδικά disturbing» και σημείωσε απευθυνόμενος στην κατηγορούμενη:

«Είναι τραγικό αλλά και τρομερό. Θα πρέπει να ζήσετε το υπόλοιπο της ζωής σας γνωρίζοντας ότι είχατε την ευθύνη για τον θάνατό της. Αυτό αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση του πιο βασικού καθήκοντος ενός γονέα».

Ο δικαστής συμπλήρωσε πως «θα έπρεπε να ήταν προφανές» ότι το βρέφος βρισκόταν σε «σοβαρή κατάσταση δυσφορίας και πόνου», αποδίδοντας τις πιθανές αιτίες θανάτου σε υποθερμία και θερμοπληξία, ενώ υπογράμμισε ότι η αμέλεια της 28χρονης ήταν «στον υψηλότερο βαθμό».

Το χρονικό της μοιραίας νύχτας και οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, η Γκάρτσουρ επέστρεψε στο σπίτι με το παιδί γύρω στις 4:00 το πρωί, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Στις 9:40 κάλεσε τις πρώτες βοήθειες υποστηρίζοντας ότι βρήκε το μωρό χωρίς αισθήσεις, χωρίς να αναφέρει τη χρήση της συσκευής.

Ο συνήγορός της, Μάρεϊ Μακάρα, ανέφερε ότι η 28χρονη δεν θυμάται να χρησιμοποίησε το σεσουάρ, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως επιχειρούσε να ζεστάνει το παιδί «με τρόπο εγκληματικά αμελή και απερίσκεπτο». Ο ίδιος προσέθεσε ότι η εντολέας του αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και κρατείται 23 ώρες την ημέρα στο κελί της για τη δική της ασφάλεια.

Η δημόσια αποκήρυξη από τη μητέρα της και η θέση της αστυνομίας

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η μητέρα της 28χρονης, Λιν, προχώρησε σε οργισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακόπτοντας κάθε επαφή μαζί της:

«Στην “κόρη” μου. Όσο καιρό κι αν καταδικαστείς, δεν θα είναι αρκετό. Και δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ όσο έχω ανάσα μέσα στο σώμα μου. Υπερασπίστηκα μια άστεγη ψεύτρα και μια γαμ***να καλή ηθοποιό».

Από την πλευρά της Αστυνομίας της Σκωτίας, ο επιθεωρητής Τζέιμς Κάλεντερ τοποθετήθηκε για την έκβαση της έρευνας αναφέροντας:

«Τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα και πρέπει να προστατεύονται. Ο θάνατος οποιουδήποτε παιδιού είναι ιδιαίτερα οδυνηρός, όμως ο θάνατος ενός παιδιού στα χέρια ενός γονέα είναι εξαιρετικά disturbing. Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα επηρεάστηκαν βαθιά από τις συνθήκες του θανάτου της Ντάλια Ρόουζ.

Η δουλειά μας, όμως, είναι να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να διασφαλίσουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους όσοι υποστήριξαν αυτή την εξαιρετικά δύσκολη και ευαίσθητη έρευνα».