Υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης διερευνούν οι Αρχές στον Βόλο, μετά την καταγγελία 17χρονης σε βάρος του 82χρονου παππού της. Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ενδοοικογενειακής προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.



Σύμφωνα με το gegonotanews, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 17χρονη μίλησε στη μητέρα της για όσα, όπως φέρεται να ανέφερε, είχε βιώσει σε μικρότερη ηλικία. Το τελευταίο διάστημα απέφευγε να επισκέπτεται τους παππούδες της, που κατοικούν στον κάτω όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στη μητέρα της.



Κατά τη συζήτησή τους, η ανήλικη φέρεται να αποκάλυψε ότι ο παππούς της προέβαινε σε πράξεις που η ίδια δεν επιθυμούσε. Η αποκάλυψη προκάλεσε ένταση στην οικογένεια, καθώς ο πατέρας της δεν φέρεται να πίστεψε την καταγγελία, με αποτέλεσμα να έρθει σε σύγκρουση με τη σύζυγό του, που απευθύνθηκε στις Αρχές.



Σε βάρος του πατέρα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση προσέγγισης της οικογενειακής κατοικίας και επικοινωνίας με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ωστόσο, κατηγορείται ότι τους παραβίασε, καθώς εμφανίστηκε στην αυλή του σπιτιού και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι πήγε εκεί για να μεταφέρει φάρμακα στην άρρωστη μητέρα του. Η υπόθεση αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, ενώ αντιμετωπίζει ακόμη κατηγορίες για απειλή, σωματική βλάβη κατά συρροή και παράνομη βία.



Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταθέσει η 17χρονη σε παιδοψυχολόγο, διαδικασία κρίσιμη για την εξέλιξη της έρευνας. Ο 82χρονος φέρεται να έχει ήδη απομακρυνθεί από την οικογενειακή κατοικία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει προηγούμενη καταδίκη για μεταφορά μεταναστών.