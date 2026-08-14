Καμία πιθανότητα για προσωρινή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία δεν αφήνει ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος παράλληλα σχολίασε τον διπλό ρόλο της Τουρκίας ανάμεσα στη Δύση και τη Μόσχα.

Σε τοποθετήσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Vesti, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι μια απλή διακοπή των επιχειρήσεων στη γραμμή του μετώπου δεν συνιστά αποδεκτή λύση.

«Αν σταματούσαμε ξαφνικά τώρα στη γραμμή επαφής, στην ουσία θα επιτρέπαμε να διαγραφεί ο άθλος των παππούδων και των προπάππων μας, οι οποίοι νίκησαν τον ναζισμό. Αυτό είναι αδύνατον να εξεταστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα με την Τουρκία και η αναφορά στην ιστορία της Μαύρης Θάλασσας

Αναφερόμενος στην προσφορά της Άγκυρας να αναλάβει εκ νέου μεσολαβητικό ρόλο για το ουκρανικό ζήτημα, ο Ρώσος αξιωματούχος υπογράμμισε τα όρια που θέτει η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ.

«Η Τουρκία θέλει να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας, και να έχει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι βαθιά μέσα της καταλαβαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ μέλος της ΕΕ. Θέλει επίσης να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, επειδή έχουμε πολλά οικονομικά σχέδια και πολλά κοινά στην ιστορία μας: τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα. Στην Τουρκία ενδιαφέρονται πραγματικά για τη σταθερότητα της Μαύρης Θάλασσας», σημείωσε.

Ωστόσο, η αναφορά του Ρώσου υπουργού σε «κοινή ιστορία» στην περιοχή του Καυκάσου και της Μαύρης Θάλασσας παραβλέπει τις σκοτεινές σελίδες της περιοχής που αγγίζουν άμεσα τον ελληνισμό, όπως η Γενοκτονία των Ποντίων, η οποία σφράγισε την ιστορία των λαών της περιοχής. Την ίδια στιγμή, οι τοποθετήσεις της Μόσχας περί συνέχισης των πολεμικών επιχειρήσεων μέχρι την επίτευξη των στόχων της έρχονται σε ευθεία αντίθεση με θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, όπως ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.

Ο ίδιος προσέθεσε για τις σχέσεις των δύο πλευρών:

«Με την Τουρκία έχουμε μια μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Νομίζω ότι οι “ουρές” που παραμένουν λόγω της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και κάποιων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναπόφευκτες».

Οι αιχμές για τη ναυσιπλοΐα και η εμπλοκή των ΗΠΑ

Σχετικά με τις συζητήσεις για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η Μόσχα αντιδρά σε ενέργειες της άλλης πλευράς.

«Τώρα οι Τούρκοι συνάδελφοι λένε ξανά ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρξει συμφωνία ώστε η ναυσιπλοΐα να μην αποτελεί στόχο επιθέσεων. Αλλά δεν το ξεκινήσαμε εμείς. Όταν ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο, δεξαμενόπλοιο ή πολιτικό πλοίο δέχεται επίθεση από drone των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όταν τα ίδια drones έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στις υποδομές της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας στην Κασπία Θάλασσα, πλήττοντας απευθείας πλοία που συνδέονται με τις αμερικανικές εταιρείες Chevron και ExxonMobil, ούτε η Τουρκία ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν δημόσια ότι αυτές οι ενέργειες των Ουκρανών τρομοκρατών είναι απαράδεκτες. Όταν ρωτήσαμε αν θα το ανεχθούν, μας απάντησαν ότι όχι, ότι στέλνουν σχετικά μηνύματα.

Για την Κοινοπραξία Αγωγού της Κασπίας, φαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έστειλε κάποιο μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι Τούρκοι μάς είπαν επίσης ότι έχουν ζητήσει από τους Ουκρανούς να μην την αγγίζουν. Δημόσια, όμως, όλοι σιωπούν. Και αυτό είναι ενδεικτικό», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε:

«Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το καθεστώς Ζελένσκι δεν δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις. Δεσμεύτηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που δεν έχουν σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και, προφανώς, αυτή η εξήγηση κρίθηκε αποδεκτή».

Τέλος, ο Ρώσος υπουργός υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ζητήσει στοιχεία από την Ουάσινγκτον για τη συμμετοχή της σε χτυπήματα εντός της ρωσικής επικράτειας:

«Έχουμε υποβάλει μια σειρά από ερωτήσεις… ζητώντας σχόλια, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων πληροφοριών, και για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται πολύ πιο βαθιά στην οργάνωση και την εκτέλεση επιθέσεων βαθιά στη ρωσική επικράτεια εναντίον πολιτικών στόχων».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις διπλωματικές επαφές με Αμερικανούς εκπροσώπους, δήλωσε πως «ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να υποδεχτεί ξανά τον (Στιβ) Γουίτκοφ και τον (Τζάρεντ) Κούσνερ, αλλά το τι θα κομίσουν είναι άλλο θέμα».