Νέες καταγγελίες έρχονται από πολίτες που απομακρύνθηκαν από τη Σίβηρη και τα γύρω χωριά εξαιτίας της φωτιάς και βρίσκονται στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής. Πυρόπληκτοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η Τροχαία αφαιρεί πινακίδες από οχήματα που έχουν σταθμεύσει σε σημεία της περιοχής, όπου ο χώρος δεν επαρκεί για τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν καταφύγει εκεί.

Οι πολίτες κάνουν λόγο για αναστάτωση, καθώς ανάμεσά τους βρίσκονται άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ ορισμένοι καταγγέλλουν σοβαρές ζημιές στις περιουσίες τους.



Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με την Parallaxi, την ώρα που προσπαθούν να βρουν ασφαλές σημείο για να παραμείνουν, καλούνται παράλληλα να διαχειριστούν και το πρόβλημα με τα οχήματά τους.



Νωρίτερα, κάτοικοι είχαν εκφράσει παράπονα και για τις οδηγίες του 112, υποστηρίζοντας ότι «είναι λάθος τα μηνύματα του 112», με αποτέλεσμα, όπως λένε, να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους.