Αρκετές ομάδες του εξωτερικού φαίνεται πως έχουν στο μεταγραφικό τους «στόχαστρο» τον Σαντιάγκο Έσε, σύμφωνα με το «Football Insider247».

Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός χαφ του Ολυμπιακού βρίσκεται στα ραντάρ τόσο της Γιουβέντους, όσο και των Μαρσέιγ και Βιγιαρεάλ.

Μάλιστα, δεν είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν τα μάτια στραμμένα πάνω στον 24χρονο μέσο των «ερυθρόλευκων», αφού τονίζεται πως αρκετοί σύλλογοι της Premier League τσεκάρουν την περίπτωσή του.

Ο Έσε βρίσκεται στους Πειραιώτες από το καλοκαίρι του 2023, αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια εκ των βασικών παικτών του συλλόγου στον χώρο της μεσαίας γραμμής, μετρώντας 135 συμμετοχές με 3 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.