Η καραμπόλα στο Άκτιο άφησε οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ενώ μία Ιταλίδα τουρίστρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται μετά τη σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης, στο ρεύμα από την Πρέβεζα προς το Άκτιο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, όταν μια νταλίκα προσέκρουσε σε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί πριν από την είσοδο της σήραγγας.

Στο σημείο βρίσκονταν ένα φορτηγό και τρία Ι.Χ., με το ένα αυτοκίνητο να έχει ρουμανικές πινακίδες, το δεύτερο ιταλικές και το τρίτο ελληνικές. Ο οδηγός της νταλίκας είναι Έλληνας.

Πώς έγινε η καραμπόλα στο Άκτιο

Οι πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο συνδέουν τη σύγκρουση με ένα όχημα που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στη σήραγγα λόγω μηχανικής βλάβης.

Για να σταματήσει προσωρινά η είσοδος των οχημάτων, τέθηκε σε λειτουργία κόκκινος σηματοδότης. Τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν σχημάτισαν ουρά, μέχρι να απομακρυνθεί το ακινητοποιημένο όχημα.

Η νταλίκα που κατευθυνόταν από την Πρέβεζα προς το Άκτιο δεν σταμάτησε εγκαίρως και έπεσε πάνω στα οχήματα που περίμεναν.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας, Νικόλαος Γεωργάκος, αναφέρθηκε στις συνθήκες της σύγκρουσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα τραγικό λάθος του οδηγού της νταλίκας».

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Οκτώ άνθρωποι στο νοσοκομείο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και η Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Η ίδια περιέγραψε στο Star την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά το τροχαίο στο Άκτιο:

«Είμαι αρκετά καλά, περιμένω τον σύζυγό μου, που έχει πάει στην αστυνομία για να κάνει δήλωση. Δεν είμαι σίγουρη πώς λειτουργούν τα πράγματα εδώ, ειδικά αν δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα ο οποίος μιλά ιταλικά. Είμαι καλά, αν και νιώθω κάπως ταλαιπωρημένη, πονούσα παντού, πονούσε και ο αυχένας μου, αλλά προσπαθώ να αναρρώσω τώρα».

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ χρησιμοποιήθηκαν για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών.