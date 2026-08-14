Εικόνες που προκαλούν ανησυχία έρχονται από τον Ασπρόπυργο, όπου βίντεο καταγράφει καύση καλωδίων σε υπαίθριο χώρο με απορρίματα, με στόχο την απομόνωση και συλλογή του χαλκού.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σημειώνεται σε μία από τις δυσκολότερες ημέρες της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Για την Παρασκευή 14 Αυγούστου αλλά και το Σάββατο 15 Αυγούστου η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορίας κινδύνου 5, με την Πυροσβεστική να έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Η φωτιά έκαιγε σε χώρο με απορρίμματα. Πρόκειται για καύση υλικών προκειμένου να αφαιρεθεί ο χαλκός, πρακτική που προκαλεί ανησυχία τόσο για τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς όσο και για την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Πρακτική που έχει προκαλέσει προβλήματα και στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοιες εικόνες στον Ασπρόπυργο. Τον Νοέμβριο του 2024, πυρκαγιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού είχε προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Ασπροπύργου και Άνω Λιοσίων. Τοπικό ρεπορτάζ είχε αποδώσει τότε τη φωτιά σε καύση καλωδίων για την ανάκτηση χαλκού, αναφέροντας μάλιστα ότι στην ίδια περιοχή είχαν σημειωθεί 43 πυρκαγιές μέσα σε έναν μήνα.

Την ίδια χρονιά, οδοιπορικό σε καταυλισμό της Νέας Ζωής είχε καταγράψει ανθρώπους να καίνε καλώδια σε ανοιχτό χώρο, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή.

Ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η φωτιά

Η καύση της πλαστικής επένδυσης των καλωδίων για την ανάκτηση του μετάλλου είναι εξαιρετικά επιβαρυντική και για την υγεία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι η ανοιχτή καύση και θέρμανση αποβλήτων συγκαταλέγονται στις πιο επικίνδυνες πρακτικές ανακύκλωσης, καθώς μπορούν να απελευθερώσουν τοξικές αναθυμιάσεις, διοξίνες και βαρέα μέταλλα, επιβαρύνοντας αέρα, έδαφος και νερό.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική έχει απευθύνει σαφή έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια στην ύπαιθρο μπορεί να προκαλέσει φωτιά, καθώς οι συνθήκες στην Αττική θεωρούνται ακραίες.

Και αυτό ακριβώς κάνει τις εικόνες από τον Ασπρόπυργο ακόμη πιο ανησυχητικές: την ώρα που οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή για την παραμικρή σπίθα, σε υπαίθριους χώρους εξακολουθούν να ανάβουν φωτιές για λίγα κιλά χαλκού.