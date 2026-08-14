Η Μαντόνα φέρεται να επέλεξε την Ελλάδα για τα 68α γενέθλιά της, με την Κέρκυρα να αποτελεί, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, τον πρώτο σταθμό της παραμονής της στη χώρα. Η παρουσία της, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ίδια ή το περιβάλλον της.

Σύμφωνα με αναφορές , η Madonna έφτασε στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου με ιδιωτική πτήση, συνοδευόμενη από μέλη της οικογένειάς της και στενούς φίλους.

Από εκεί, φέρεται να μετακινήθηκε σε πολυτελή βίλα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Το συγκεκριμένο κατάλυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαθέτει ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα και μαρίνα, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένο yacht για τις θαλάσσιες μετακινήσεις της.

Η διακριτική άφιξη στην Κέρκυρα

Οι πληροφορίες θέλουν τη Μαντόνα να έχει επιλέξει ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο για τις μετακινήσεις της στο νησί.

Δημοσίευμα της Espresso αναφέρει ότι εμφανίστηκε με μαντίλι και καπέλο, ενώ φορούσε μεγάλα γυαλιά ηλίου. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αναγνώρισή της δεν ήταν εύκολη ακόμη και για ανθρώπους που θα μπορούσαν να βρεθούν κοντά της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει δημόσια ανάρτηση της Madonna από την Κέρκυρα ούτε επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στην Ελλάδα.

@softlysomewhereliving We heard Madonna was coming into Corfu on the boat owned by the founder of Zara 😅 It’s just up the road from our apartment and we pass it everyday, so OBVS we had to go and say hello 🤣🙈 #madonna #corfu #greece #travel #fyp ♬ original sound – tina.lee.vietnam

Τα 68α γενέθλια και το πάρτι

Η Madonna γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1958 και στις 16 Αυγούστου 2026 συμπληρώνει 68 χρόνια.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αναφέρουν ότι σκοπεύει να περάσει τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, έχοντας δίπλα της τα παιδιά της και έναν στενό κύκλο φίλων.

Δεν έχει γίνει γνωστό πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η γιορτή ούτε αν πρόκειται για ιδιωτικό πάρτι στη βίλα όπου φέρεται να διαμένει. Οι σχετικές αναφορές κάνουν λόγο για μια κλειστή γιορτή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Από την Κέρκυρα στην Πάτμο;

Η παραμονή στην Κέρκυρα ενδέχεται να μην είναι ο μοναδικός ελληνικός σταθμός της Madonna.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, μετά την Κέρκυρα η Πάτμος ενδέχεται να αποτελέσει τον επόμενο προορισμό της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το αν θα επισκεφθεί πράγματι το νησί ή για το πότε θα μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη μετακίνηση.

Έτσι, το σενάριο που θέλει τη Madonna να συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της σε ελληνικό νησί παραμένει προς το παρόν υπό επιφύλαξη.