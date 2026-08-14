Με σημαίες, χαμόγελα και παραδοσιακά φαγητά που ετοίμασαν σε πάγκους, εκατοντάδες μέλη της πακιστανικής κοινότητας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα, προκειμένου να γιορτάσουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας της πατρίδας τους.

Η 14η Αυγούστου αποτελεί εθνική εορτή για το Πακιστάν, καθώς τιμάται η ημέρα του 1947 κατά την οποία η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της και ανακηρύχθηκε κυρίαρχο κράτος μετά το τέλος της Βρετανικής Ινδίας.

Τζαβέντ Ασλάμ: «Θέλουμε δικαιοσύνη, σεβασμό και αλληλεγγύη»

Στο Orange Press Agency μίλησε ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος, Τζαβέντ Ασλάμ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας για τους εργαζόμενους Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα: «Σήμερα είναι 14 Αυγούστου, γι’ αυτό μαζεύονται εκατοντάδες και χιλιάδες εργάτες από το Πακιστάν, γιατί είναι η μέρα της ελευθερίας μας. Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, δικαιώματα, σεβασμό και νόμους. Να υπάρχει κυβέρνηση στο Πακιστάν, χωρίς δωροδοκίες. Όπως υπάρχουν εδώ δικαιώματα και σεβασμός, θέλουμε να υπάρχουν και στη χώρα μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την ελληνική κοινωνία και τους φορείς που στέκονται στο πλευρό τους: «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα που ήταν και είναι δίπλα μας σε κάθε μάχη και σε κάθε γιορτή, τον Δήμο Αθηναίων, τους βουλευτές, τα πολιτικά και εργατικά κόμματα που μας στηρίζουν. Είμαστε εργατική τάξη και είμαστε όλοι εδώ για ένα πράγμα: δουλειά, σεβασμό, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό».

«Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, όλοι αγαπιόμαστε – Πρώτα από όλα είμαστε άνθρωποι»

Ιδιαίτερο τόνο έδωσε με τα λόγια του ο Αχμάντ Γιούνες, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ελλάδα πάνω από τρεις δεκαετίες. «Εγώ είμαι 32 χρόνια στην Ελλάδα και περνάω πάρα πολύ καλά. Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, όλοι αγαπιόμαστε και πάμε καλά. Η 14η Αυγούστου είναι για εμάς η μέρα που χωρίσαμε από την Ινδία. Ήρθα στη γιορτή παρότι δυσκολεύομαι στο περπάτημα, γιατί είναι η γιορτή μας» ανέφερε. Συνεχίζοντας, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης: «Δεν είναι θέμα αν είσαι Πακιστανός, Έλληνας, Γερμανός ή Αμερικανός. Όλοι είμαστε το ίδιο. Εγώ λέω ότι πρώτα από όλα είμαστε άνθρωποι και μετά έρχονται η θρησκεία και όλα τα άλλα».