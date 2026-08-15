Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσόγειο, όπου έντεκα σοροί εντοπίστηκαν στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, σύμφωνα με ανακοίνωση της «SOS Méditerranée».

Οι σοροί εντοπίστηκαν από αεροσκάφος που συμμετέχει στις επιχειρήσεις εντοπισμού σκαφών με μετανάστες που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τις δραματικές διαστάσεις του μεταναστευτικού στη Μεσόγειο.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους τύπου Albatross εντόπισε ορισμένες από τις σορούς να φορούν ακόμη ρούχα, ενώ άλλες κρατούσαν σαμπρέλες ελαστικών. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, όλες βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης.

Η «SOS Méditerranée» εκτελεί πτήσεις με αυτό το αεροσκάφος σε συνεργασία με την οργάνωση «Humanitarian Pilots Initiative (HPI)».

Η ιταλική ακτοφυλακή περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι ενημερώθηκε από ΜΚΟ χθες το πρωί πως εντοπίστηκαν 11 σορούς περίπου 57 ναυτικά μίλια (106 χιλιόμετρα) ανοιχτά από τη λιβυκή πόλη Ζουάρα, σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης. Πρόσθεσε ότι ο τομέας όπου εντοπίστηκαν ανήκει στην περιοχή ευθύνης της λιβυκής ακτοφυλακής και ότι διαβίβασε αμέσως την πληροφορία στις αρμόδιες αρχές.

Δεν είναι σαφές αν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια από λιβυκής πλευράς.

Η «SOS Méditerranée» τόνισε πως «αν και οι συνθήκες και το πότε έγινε το ναυάγιο» που οδήγησε στους θανάτους δεν έχουν ξεκαθαρίσει, το μακάβριο εύρημα υπενθυμίζει με πολύ σκληρό τρόπο «τις ανθρώπινες συνέπειες των θανάσιμων πολιτικών της ΕΕ», που όπως το βλέπει η οργάνωση χαρακτηρίζονται από «αδιαφορία και αποτροπή με κάθε κόστος».

Η θαλάσσια μεταναστευτική οδός της κεντρικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται η πιο επικίνδυνη στον πλανήτη. Σύμφωνα με δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), που ανήκει στο σύστημα του ΟΗΕ, τουλάχιστον 872 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχτηκαν αγνοούμενοι ως τώρα φέτος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.