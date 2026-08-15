Νέα προβλήματα προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι θυελλώδεις βοριάδες που επιμένουν στο Αιγαίο, καθώς από νωρίς σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, τέθηκε εκ νέου σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Η νέα απαγόρευση εκδόθηκε λίγες ώρες μετά την προσωρινή ομαλοποίηση της ακτοπλοϊκής κίνησης και επηρεάζει ταξιδιώτες και προσκυνητές που είχαν προγραμματίσει να μεταβούν στα νησιά ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Το απαγορευτικό είχε αρθεί στις 16:00 της Παρασκευής και ακολούθησαν πρόσθετες και τροποποιημένες αναχωρήσεις από τα δύο λιμάνια, ώστε να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες που είχαν παραμείνει για ώρες σε αναμονή.

Ωστόσο, η διατήρηση των ανέμων σε επίπεδα που φθάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ οδήγησε τις λιμενικές αρχές στην έκδοση νέας απαγόρευσης για τα πρωινά δρομολόγια του Σαββάτου.

Ποια πλοία δεν θα αναχωρήσουν από τη Ραφήνα

Η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά την έκδοση δελτίου θυελλωδών ανέμων και του νέου απαγορευτικού, δεν θα εκτελεστούν δύο προγραμματισμένα πρωινά δρομολόγια από τη Ραφήνα.

Συγκεκριμένα, δεν θα αναχωρήσει στις 07:30 το «Fast Ferries Andros», το οποίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο Ραφήνα – Άνδρος – Τήνος – Μύκονος – Πάρος. Ανεκτέλεστο θα παραμείνει και το δρομολόγιο του «Αικατερίνη Π.», που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 08:05 από τη Ραφήνα με προορισμό την Τήνο, τη Μύκονο, τη Νάξο και την Πάρο, πριν επιστρέψει στη Ραφήνα.

Η ακύρωση των δύο αναχωρήσεων επηρεάζει ιδιαίτερα τους επιβάτες με προορισμό την Τήνο, όπου χιλιάδες πιστοί έχουν συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της Παναγίας. Οι εταιρείες αναμένεται να ενημερώσουν τους ταξιδιώτες για πιθανή μεταφορά των εισιτηρίων τους σε επόμενα δρομολόγια, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την άρση του απαγορευτικού.

Δεμένα τα πλοία και στο Λαύριο

Η απαγόρευση αφορά και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι του Λαυρίου. Όσο το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ, κανένα από τα επηρεαζόμενα δρομολόγια δεν μπορεί να εκτελεστεί χωρίς νέα έγκριση των λιμενικών αρχών. Μέχρι την ώρα σύνταξης του ρεπορτάζ δεν είχε δημοσιοποιηθεί πλήρης ονομαστικός κατάλογος των σημερινών ακυρώσεων από το Λαύριο, ενώ αναμένονται επιμέρους ανακοινώσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Το βράδυ της Παρασκευής είχαν πραγματοποιηθεί πρόσθετα δρομολόγια από το Λαύριο, μεταξύ των οποίων εκείνα των «Superstar», «Terra Jet 2», «Superrunner Jet», «Aqua Blue» και «Άρτεμις», προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι δεν είχαν καταφέρει να ταξιδέψουν νωρίτερα. Η νέα απαγόρευση αφορά τον επόμενο κύκλο αναχωρήσεων και θα επανεξεταστεί με βάση τα νεότερα δελτία της ΕΜΥ.

Από το λιμάνι του Πειραιά η κίνηση διεξάγεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς γενικό απαγορευτικό, ωστόσο παραμένει πιθανό να υπάρξουν μεμονωμένες τροποποιήσεις, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις λόγω των συνθηκών που επικρατούν στα πελάγη και στα λιμάνια προορισμού.

Αναμονή για νέα αξιολόγηση των ανέμων

Οι λιμενικές αρχές παρακολουθούν τα δελτία πρόγνωσης και ναυτιλίας της ΕΜΥ, με την κατάσταση να επανεκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η άρση της απαγόρευσης θα εξαρτηθεί από την ένταση των ανέμων στις θαλάσσιες περιοχές από τις οποίες διέρχονται τα πλοία και όχι μόνο από τις συνθήκες που επικρατούν μέσα στα λιμάνια.

Οι επιβάτες καλούνται να μην μεταβαίνουν στη Ραφήνα ή στο Λαύριο χωρίς να έχουν προηγουμένως επικοινωνήσει με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, το ταξιδιωτικό πρακτορείο ή το αρμόδιο λιμεναρχείο. Ακόμη και μετά από πιθανή άρση του απαγορευτικού, το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στις ώρες αναχώρησης, προσθήκες δρομολογίων ή περιορισμούς στις προσεγγίσεις συγκεκριμένων νησιωτικών λιμανιών.

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι θυελλώδεις άνεμοι αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 έως 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Στη Θράκη αναμένονται βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου θα φθάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 έως 7 και, μέχρι το απόγευμα, τοπικά τα 8 μποφόρ. Ακόμη δυσκολότερες συνθήκες προβλέπονται στο κεντρικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι θα φθάνουν τα 7 έως 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν με ένταση 7 έως 8 μποφόρ και στα βόρεια τμήματα του νησιωτικού συμπλέγματος τοπικά έως 9.

Στην Κρήτη οι βοριάδες θα φθάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια του νησιού οι ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φθάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ σύμφωνα με την εκτίμηση της Πολιτικής Προστασίας.

Τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Στην υπόλοιπη χώρα το σκηνικό του καιρού θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές, όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση 5 έως 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με τη μέγιστη στα βόρεια και ανατολικά να είναι δύο έως τρεις βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 με 30 βαθμούς.

Σε πανελλαδικό επίπεδο ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά από 27 έως 31 βαθμούς, ενώ στο Ιόνιο, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, στη νότια Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα φθάσουν τοπικά τους 32 με 34 βαθμούς.

Η σημερινή πρόγνωση της ΕΜΥ

Σήμερα, 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 27 με 31 βαθμούς, τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Στην Αττική, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στα ηπειρωτικά τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες και από το απόγευμα γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Εύβοια πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές κυρίως στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 28 και στη νότια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Η επιμονή των θυελλωδών ανέμων διατηρεί σε αυξημένη ετοιμότητα την Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, στην Αττική και τα Κύθηρα, σε Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, σε Αχαΐα και Ηλεία, καθώς και σε Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρο.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται οι Σποράδες, τα νησιά του βορείου και νοτίου Αιγαίου, η Κρήτη, η Χαλκιδική, το Άγιον Όρος, η Καβάλα, η Θάσος, η Ξάνθη, η Ροδόπη, ο Έβρος και η Σαμοθράκη. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη.