Ο Απόστολος Σίσκος, βρίσκεται σε απίστευτη αγωνιστική κατάσταση, καθώς μετά τη διάκρισή του στα 200μ. ύπτιο εντυπωσίασε και στα 200μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού.

Ο 21χρονος πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη 2η ημιτελική σειρά, τερματίζοντας στη 2η θέση με χρόνο 1:55.55.

Με την επίδοση αυτή προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης ως έκτος συνολικά, βελτιώνοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος από τον Μάιο (1:56.12), επιβεβαιώνοντας πως ανήκει στην ελίτ της ευρωπαϊκής κολύμβησης.