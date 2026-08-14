Με κλειστά χαρτιά εξακολουθεί να κινείται ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέναντι στα στελέχη της Αριστεράς που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Στο επιτελείο της Αμαλίας έχει διαμορφωθεί ένας άτυπος κατάλογος βουλευτών και αναγνωρίσιμων πολιτικών προσώπων, τα οποία έχουν αποχωρήσει ή αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά και αναμένουν πλέον ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα τους.

Η αναμονή, ωστόσο, ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ιδίως από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχεδιάζει να στήσει τις κάλπες των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027.

Ο κ. Τσίπρας δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αναλάβει από τώρα δεσμεύσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες του, «ακόμη και η ένταξη κάποιου στην ΕΛΑΣ δεν θεωρείται ότι εξασφαλίζει την παρουσία του στις εκλογικές λίστες». Πρόκειται για δύο διαφορετικές αποφάσεις, τις οποίες το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού φέρεται αποφασισμένο να κρατήσει διακριτές.

Η περίπτωση του Γιώργου Καραμέρου για παράδειγμα, ενίσχυσε την αβεβαιότητα. Η παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα και η δημόσια εγγραφή του στο νέο κόμμα δημιούργησαν την εντύπωση ότι είχε ήδη ανοίξει ένας δίαυλος συνεννόησης με την Αμαλίας.

Για αρκετούς από εκείνους που έχουν κινηθεί αθόρυβα προς την ίδια κατεύθυνση, η εξέλιξη αυτή λειτούργησε ως αιτία προβληματισμού, καθώς έχουν εγκαταλείψει την προηγούμενη πολιτική τους στέγη ή έχουν εκδηλώσει διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν έχουν λάβει κάποια συγκεκριμένη διαβεβαίωση για τον μελλοντικό τους πολιτικό ρόλο και ιδίως εάν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο κ. Τσίπρας θα συνεχίσει και μετά τη θερινή ραστώνη να αποφεύγει τις θεαματικές μετακινήσεις που μπορούν να καλλιεργήσουν την εντύπωση προσυμφωνημένων υποψηφιοτήτων. Το μήνυμα που θέλει να εκπέμπει είναι πως δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, ακόμη και για πρόσωπα που έχουν ήδη κάνει σημαντικά πολιτικά βήματα προσέγγισης.

Η στάση αυτή όμως, όπως είναι φυσικό, προκαλεί νευρικότητα σε στελέχη που πίστευαν ότι η αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ή τη Νέα Αριστερά θα επιτάχυνε την ένταξή τους στο εγχείρημα Τσίπρα.

Ορισμένοι φοβούνται πλέον ότι εγκατέλειψαν μια δεδομένη κομματική θέση χωρίς να έχουν εξασφαλίσει ουσιαστικό ρόλο στον νέο φορέα. Παρά τις διαρροές ότι από το φθινόπωρο θα υπάρξουν ανακοινώσεις και κατανομή αρμοδιοτήτων, από την Αμαλίας δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής σαφές χρονοδιάγραμμα.

Ο σχεδιασμός Τσίπρα φαίνεται να προβλέπει περιορισμένο αριθμό μεταγραφών από την υφιστάμενη κοινοβουλευτική και κομματική δεξαμενή της Αριστεράς. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει η ΕΛΑΣ να εμφανιστεί ως χώρος μαζικής υποδοχής αποχωρησάντων στελεχών, καθώς μια τέτοια εικόνα θα ενίσχυε την κυβερνητική κριτική ότι ο νέος φορέας αποτελεί απλώς μια δεύτερη εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

Θέλει ακριβώς το αντίθετο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τελικές επιλογές θα γίνουν κοντά στην προκήρυξη των εκλογών και πιθανότατα θα αφορούν τρεις έως πέντε το πολύ εν ενεργεία ή πρώην βουλευτές. Βασικό κριτήριο αναμένεται να αποτελέσει η εκλογική χρησιμότητα κάθε προσώπου και η δυνατότητά του να διευρύνει την επιρροή του κόμματος σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αυξημένες πιθανότητες συμμετοχής στα ψηφοδέλτια έχει αυτή τη στιγμή η Όλγα Γεροβασίλη στην Άρτα, που έχει μακρά πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και και η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο είναι αμοιβαία.

Σε αυτή την κατηγορία τοποθετείται ο Χάρης Μαμουλάκης, λόγω των ερεισμάτων που διαθέτει στο Ηράκλειο και ευρύτερα στην Κρήτη, με αναφορές ακόμη και σε τμήματα της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ.

Αντίστοιχα, θετικά αξιολογείται η παρουσία του Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια, όπου επίσης φέρεται να διατηρεί πρόσβαση σε ψηφοφόρους πέρα από τα στενά όρια της Αριστεράς. Θετική παράλληλα θεωρείται και η προοπτική για την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από τη Βουλή και προερχόταν από τη Νέα Αριστερά. Για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα, οι αποφάσεις παραμένουν ανοιχτές.

Αρκετοί από όσους περιμένουν ποντάρουν πλέον στις δημοσκοπήσεις του φθινοπώρου. Εκτιμούν ότι, εάν η ΕΛΑΣ δεν παρουσιάσει ανοδική δυναμική από τον Σεπτέμβριο και μετά, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναζητήσει έμπειρα και αναγνωρίσιμα στελέχη για να ενισχύσει το εγχείρημα.

Είναι ένας υπολογισμός με εμφανές πολιτικό ρίσκο: η προσωπική τους επιστροφή στο προσκήνιο συνδέεται, στην πράξη, με την προσδοκία ότι το νέο κόμμα θα χρειαστεί επειγόντως ενίσχυση. Ειδάλλως είναι πολύ πιθανό να μην μπουν καν στη μάχη για το εάν θα βρίσκονται ή όχι στην επόμενη Βουλή.