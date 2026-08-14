Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση καταφεύγει η Ουγγαρία για να κρατήσει σε λειτουργία το πυρηνικό εργοστάσιο του Paks, καθώς η ιστορική ξηρασία έχει κατεβάσει τη στάθμη του Δούναβη σε επίπεδα-ρεκόρ και απειλεί την τροφοδοσία του σταθμού με το νερό που χρειάζεται για την ψύξη του.

Οι ουγγρικές Αρχές αναμένεται να αρχίσουν το απόγευμα της Παρασκευής την ελεγχόμενη βύθιση δύο φορτηγίδων μήκους 80 μέτρων κοντά στον σταθμό, ώστε να λειτουργήσουν ως προσωρινό εμπόδιο στη ροή και να ανεβάσουν τη στάθμη του νερού στην περιοχή των εγκαταστάσεων.

«Η ελεγχόμενη βύθιση αναμένεται να αρχίσει αργά το απόγευμα, με στόχο την αύξηση της στάθμης του Δούναβη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ σε βίντεο από το Paks.

Δύο πλοία στον βυθό για 20 εκατοστά νερού

Οι δύο φορτηγίδες έχουν μήκος 80 μέτρα, πλάτος 10 μέτρα και ύψος περίπου 3 μέτρα και έχουν ήδη τοποθετηθεί στις θέσεις τους. Σύμφωνα με την ουγγρική κυβέρνηση, στις 14 Αυγούστου προβλεπόταν η ολοκλήρωση των δοκιμών και η προετοιμασία τους για βύθιση.

Η παρέμβαση εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει προσωρινά τη στάθμη του νερού κατά περίπου 20 εκατοστά, δίνοντας πολύτιμο χρόνο ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι δύο ενεργές τουρμπίνες του Paks. Το εργοστάσιο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 25% της συνολικής δυναμικότητάς του, ενώ νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο είχε πέσει ακόμη και λίγο πάνω από το 10%.

Χτίζουν και «φράγμα» μέσα στην κοίτη του Δούναβη

Οι βυθισμένες φορτηγίδες αποτελούν μόνο την επείγουσα λύση. Παράλληλα, η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα πολύ μεγαλύτερο έργο: την κατασκευή ενός υποβρύχιου αναχώματος – χαμηλού φράγματος στον πυθμένα του Δούναβη.

Για την κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν δεκάδες χιλιάδες κυβικά μέτρα πέτρας, με εργασίες και από τις δύο όχθες. Η ουγγρική κυβέρνηση αναφέρει ότι η πρώτη λειτουργική φάση μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 30 ημέρες και έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της στάθμης κατά τουλάχιστον μισό μέτρο.

«Ο Δούναβης μάς δίνει μόνο ημέρες», είχε προειδοποιήσει ο Μαγιάρ, περιγράφοντας τμήματα της κοίτης στην περιοχή σαν «έρημο».

Η Ρουμανία αναγκάστηκε ήδη να κλείσει τους αντιδραστήρες της

Το ενεργειακό θρίλερ δεν περιορίζεται στην Ουγγαρία. Στη γειτονική Ρουμανία, η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη ανάγκασε την κρατική Nuclearelectrica να προχωρήσει σε ελεγχόμενη διακοπή λειτουργίας και του δεύτερου αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, αφού ο πρώτος είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία έχει δημοσιεύσει επίσημες ανακοινώσεις για τις διαδοχικές διακοπές των δύο μονάδων.

Το Paks, αντίθετα, εξακολουθεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά με δραστικά περιορισμένη ισχύ. Η σημασία του για την Ουγγαρία είναι τεράστια, καθώς σε κανονικές συνθήκες καλύπτει σχεδόν το μισό της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.