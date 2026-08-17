Έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε μια δημοφιλής influencer στον χώρο της περιποίησης, η οποία έχει περισσότερους από 2 εκατομμύρια ακολούθους, όταν δημοσίευσε βίντεο με τον εαυτό της να κάνει μια πλήρη skincare ρουτίνα μέσα σε κατάμεστη κινηματογραφική αίθουσα, κατά τη διάρκεια προβολής της «Οδύσσειας».

Η νοσηλεύτρια που ασχολείται με αισθητικές θεραπείες και δημιουργεί περιεχόμενο, γνωστή διαδικτυακά ως @np.miranda, κατέγραψε βήμα προς βήμα τη διαδικασία, ενώ γύρω της παρακολουθούσαν άλλοι θεατές την ταινία, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Στο βίντεο εμφανίζεται αρχικά να φορά μια κορδέλα περιποίησης για να απομακρύνει τα μαλλιά από το πρόσωπό της. Στη συνέχεια βγάζει από το νεσεσέρ της νερό καθαρισμού micellar και καθαρίζει το πρόσωπό της με βαμβάκι. Ακολουθεί σπρέι προσώπου με exosomes, κρέμα λαιμού Volufiline για την αντιμετώπιση του λεγόμενου «tech neck» και ειδική κρέμα ματιών. Στη συνέχεια φορά μια μάσκα κολλαγόνου, την οποία αφήνει στο πρόσωπό της μέσα στο σκοτεινό σινεμά.

Για το τέλος κρατά μια μάσκα χειλιών με πρόπολη, ενώ παράλληλα τρώει αποξηραμένο κρέας και πίνει αναψυκτικό. Η ίδια συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «POV, η ταινία διαρκεί τρεις ώρες», ενώ ρώτησε τους ακολούθους της: «Φέρνει κανείς άλλος τα προϊόντα περιποίησης και τα σνακ του στο σινεμά;»

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, όμως πολλοί θεατές δεν εντυπωσιάστηκαν από την ιδέα. Αντίθετα, κατηγόρησαν την influencer για έλλειψη σεβασμού προς τους υπόλοιπους θεατές. «Έχω πραγματικά κουραστεί από την κουλτούρα των influencers», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Το TikTok χρειάζεται κουμπί dislike».

Πολλοί στάθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι χρησιμοποιούσε συνεχώς το κινητό της μέσα στη σκοτεινή αίθουσα. «Οι άνθρωποι πρέπει να σέβονται τον χώρο του κινηματογράφου», σχολίασε ένας χρήστης, εξηγώντας ότι το φως της οθόνης μπορεί να ενοχλεί όσους προσπαθούν να παρακολουθήσουν την ταινία.

Άλλος χαρακτήρισε την κίνηση «απίστευτα αγενή», ενώ ένας ακόμη έγραψε: «Αν βλέπω το φως του κινητού σου σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, θα φροντίσω να σε βγάλουν έξω».

Κάποιοι θεώρησαν ότι ολόκληρο το εγχείρημα έγινε απλώς για να συγκεντρώσει προβολές και σχόλια. «Αυτό αξίζει Grammy, γιατί είναι απίστευτα επιτηδευμένο», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

«Το απόλυτο multitasking»

Υπήρχαν, ωστόσο, και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την influencer, υποστηρίζοντας ότι η περιποίηση δεν ενοχλούσε κανέναν και ότι η ιδέα ήταν έξυπνη. «Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό μπορεί να ενοχλεί οποιονδήποτε άλλον», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε ότι «κάποιοι απλώς ψάχνουν κάτι για να παραπονεθούν».

Η ίδια η influencer συμμετείχε στη συζήτηση και χαρακτήρισε την πράξη της «το απόλυτο multitasking».

Οι αντιδράσεις ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι κινηματογραφικές ταινίες γίνονται ολοένα μεγαλύτερες σε διάρκεια. Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφουν τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες, η μέση διάρκεια των μεγάλων παραγωγών έχει αυξηθεί από περίπου 106 λεπτά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές των 00s σε περίπου 114 λεπτά σήμερα, ενώ αρκετές υπερπαραγωγές ξεπερνούν τις δυόμισι ώρες.

Η «Οδύσσεια», με τη διάρκεια των περίπου τριών ωρών, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης αυτής.