Η Ρούλα Κορομηλά έκανε μια προσωπική αναφορά στον πατέρα της, Σταύρο, δημοσιεύοντας στο Instagram μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο εκείνος εμφανίζεται με τη στρατιωτική του στολή, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του και τις δύο κόρες της οικογένειας.

Η ανάρτηση έγινε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου και συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα στο οποίο η παρουσιάστρια αναφέρεται στην απουσία του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η μνήμη του παραμένει ζωντανή για την οικογένειά του.

«Έφυγε αλλά η αγκαλιά του παραμένει ζεστή στις καρδιές μας. Εκεί που ο χρόνος σταμάτησε, η αγάπη του δεν τελείωσε. Μας προστατεύει ακόμα. Οι αξίες σου μας οδηγούν», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

Η σχέση της Ρούλας Κορομηλά με τον πατέρα της

Ο πατέρας της Ρούλας Κορομηλά ήταν στρατιωτικός και η οικογένεια, εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, άλλαζε συχνά τόπο διαμονής στα χρόνια της παιδικής της ηλικίας.

Η Ρούλα μεγάλωσε μαζί με την αδελφή της Λένα και τον αδελφό της Θανάση. Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τη σχέση που είχε με τον πατέρα της, αποκαλύπτοντας και πλευρές της οικογενειακής τους δυναμικής.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», είχε αναφερθεί στην επαγγελματική της επιλογή να ασχοληθεί με την τηλεόραση και στην αντίδραση του πατέρα της.

«Ο μπαμπάς μου ποτέ δεν αποδέχθηκε ότι έκανα τηλεόραση. Πάντα είχα άγχος επειδή με έβλεπε», είχε πει.

Η ίδια είχε προχωρήσει τότε και σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζαν τα συναισθήματά τους μέσα στην οικογένεια:

«Δεν θυμάμαι να είπα στον μπαμπά μου “σ’ αγαπώ”».

Η συμβουλή του που κράτησε στη ζωή της

Ο Σταύρος Κορομηλάς, με καταγωγή από τα Αρφαρά Μεσσηνίας, δημιούργησε μαζί με τη σύζυγό του την οικογένειά τους, με τα τρία παιδιά τους, τη Ρούλα, τη Λένα και τον Θανάση.

Σε άλλη συνέντευξή της, η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί σε μια συμβουλή του πατέρα της που, όπως έχει πει, παρέμεινε για εκείνη σημείο αναφοράς.

Η προτροπή του ήταν να κάνει στη ζωή της ό,τι πραγματικά επιθυμεί, με έναν όρο: να μην αδικεί κανέναν.

Η Ρούλα Κορομηλά είχε αναφέρει ότι αυτή η φράση έγινε για την ίδια προσωπικός κανόνας και ότι προσπάθησε να την κρατήσει ως οδηγό στις επιλογές και στην πορεία της.