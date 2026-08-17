Εκτενές αφιέρωμα στον Κυριάκο Πιερρακάκη φιλοξενεί το γαλλικό περιοδικό Le Point, παρουσιάζοντάς τον ως έναν από τους πολιτικούς που επιχειρούν να δώσουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομική ατζέντα.

Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι χαρακτηριστικός: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Οι δημοσιογράφοι Emmanuel Berretta και Αλεξία Κεφαλά παρακολουθούν την πορεία του από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποίησε στην Ελλάδα έως την ανάδειξή του στην προεδρία του Eurogroup, παρουσιάζοντάς τον ως έναν μεταρρυθμιστή με σαφείς αναφορές στις ιδέες του Μάριο Ντράγκι.

Το γαλλικό περιοδικό στέκεται ιδιαίτερα στον συμβολισμό της εκλογής ενός Έλληνα στην προεδρία του Eurogroup, μόλις μία δεκαετία μετά την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα βρέθηκε κοντά στην έξοδο από το ευρώ.

Η «ρεβάνς» της Ελλάδας

Όπως επισημαίνει το Le Point, ο Πιερρακάκης εξελέγη επικεφαλής του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου 2025, αναλαμβάνοντας θητεία δυόμισι ετών και έγινε ο πρώτος Έλληνας που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση.

Το περιοδικό υπενθυμίζει ότι στην ίδια αίθουσα όπου χρόνια νωρίτερα αποφασίζονταν τα προγράμματα διάσωσης της Ελλάδας, σήμερα προεδρεύει ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών.

Η εικόνα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό, όπως σημειώνεται στο αφιέρωμα, καθώς ο πρόεδρος του Eurogroup προεδρεύει παράλληλα και του Συμβουλίου Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του θεσμού που δημιουργήθηκε στην κορύφωση της κρίσης και χρηματοδότησε την Ελλάδα.

Η φιλοδοξία να «αφυπνίσει» το Eurogroup

Το Le Point δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προτεραιότητες που θέτει ο Πιερρακάκης για την Ευρώπη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Έλληνας υπουργός υπερασπίζεται την ιδέα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας με λιγότερα εθνικά εμπόδια, στην οποία οι «27» θα πάψουν να λειτουργούν αποκλειστικά με όρους εθνικών πρωταθλητών και θα επιδιώξουν τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με παγκόσμια εμβέλεια.

Κεντρικό ζήτημα για τον ίδιο αποτελεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών, με στόχο η τεράστια ευρωπαϊκή αποταμίευση να διοχετεύεται αποτελεσματικότερα προς τις επιχειρήσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στην ίδια ατζέντα εντάσσει και την τραπεζική ενοποίηση, ένα ζήτημα που παραμένει ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της επιθυμίας των κρατών-μελών να προστατεύουν τα εθνικά τραπεζικά τους συστήματα.

Το περιοδικό περιγράφει μάλιστα τον Πιερρακάκη ως έναν πολιτικό που «ταράζει τα νερά» του συνήθως τεχνοκρατικού κόσμου των υπουργών Οικονομικών, χάρη στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει οικονομικά επιχειρήματα, λογοτεχνικές αναφορές και συγκεκριμένες προτάσεις.

Μία δημοπρασία 5G και 6G για όλη την Ευρώπη

Ανάμεσα στις προτάσεις που ξεχωρίζει το Le Point βρίσκεται και η ιδέα για μία ενιαία ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων 5G και 6G, αντί για 27 διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.

Ο Πιερρακάκης προτείνει επίσης τη δημιουργία μιας ενιαίας ρυθμιστικής αρχής στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, με τα έσοδα από τις δημοπρασίες του φάσματος να μπορούν να ενισχύουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Το γαλλικό περιοδικό συνδέει αυτή τη φιλοσοφία με όσα είχε ήδη επιχειρήσει στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext και την είσοδο της UniCredit στην Alpha Bank.

Από το gov.gr στην ευρωπαϊκή σκηνή

Μεγάλο μέρος του αφιερώματος είναι αφιερωμένο στη θητεία του Πιερρακάκη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το Le Point θυμίζει ότι το gov.gr εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2020, λίγο πριν από το lockdown, έχοντας αρχικά περίπου 500 υπηρεσίες, οι οποίες στη συνέχεια ξεπέρασαν τις 2.250. Το γαλλικό περιοδικό χρησιμοποιεί μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περίοδο της πανδημίας: την ώρα που στη Γαλλία οι πολίτες συμπλήρωναν έντυπες βεβαιώσεις μετακίνησης, στην Ελλάδα μπορούσαν να λάβουν την αντίστοιχη άδεια με SMS.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής υποδομής για το Δημόσιο, με βάση την αρχή «πες το μας μία φορά», ώστε οι πολίτες να μην είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα, η μεταρρύθμιση αυτή δεν εξοικονόμησε μόνο χρόνο στους πολίτες, αλλά συνέβαλε και στην αντιμετώπιση μορφών καθημερινής μικροδιαφθοράς.

«Ποτέ ξανά μνημόνια»

Το Le Point περνά στη συνέχεια στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα της Ελλάδας και στη θητεία του Πιερρακάκη στο υπουργείο Οικονομικών.

Η πολιτική γραμμή του, όπως τη συνοψίζει το περιοδικό, αποτυπώνεται στη φράση «ποτέ ξανά μνημόνια». Το δημοσίευμα αναφέρεται στη μεγάλη αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους σε σχέση με τα επίπεδα της πανδημίας, στην πρόωρη αποπληρωμή ευρωπαϊκών δανείων και στη σημαντική πτώση της ανεργίας σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, περιγράφει στο γαλλικό περιοδικό έναν υπουργό που μελετά σε βάθος τους φακέλους του, διαθέτει γνώση και εμπνέει εμπιστοσύνη.

Το δημογραφικό και οι μειώσεις φόρων

Στο αφιέρωμα γίνεται επίσης αναφορά στη δημοσιονομική πολιτική και στο ερώτημα της αξιοποίησης των αυξημένων φορολογικών εσόδων.

Ο Πιερρακάκης δηλώνει ότι επιθυμεί να δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη και παρουσιάζει ως μία από τις βασικές προτεραιότητές του τη μείωση των φόρων. Παράλληλα, το δημογραφικό εμφανίζεται ως ένα από τα ζητήματα που τον απασχολούν εδώ και χρόνια. Το Le Point υπενθυμίζει ότι ήδη από το 2016, όταν βρισκόταν στη διαΝΕΟσις, είχε προειδοποιήσει για τη γήρανση του ελληνικού πληθυσμού.

Σήμερα προωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένα φορολογικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των παιδιών, την ηλικία και τον τόπο κατοικίας, το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει εμπνευσμένο από το γαλλικό οικογενειακό μοντέλο.

Ο «γίγαντας» των Πατησίων και η αγάπη για τεχνολογία και βιβλία

Το αφιέρωμα δεν περιορίζεται στην πολιτική. Το Le Point σκιαγραφεί και την προσωπικότητα του Πιερρακάκη, φτάνοντας μέχρι τα μαθητικά του χρόνια στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων.

Ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, φίλος του υπουργού, σχολιάζει με χιούμορ το ύψος του, 1,98 μέτρα, περιγράφοντάς τον ως «Γκιούλιβερ ανάμεσα στους Λιλιπούτειους». Το περιοδικό αναφέρει επίσης ότι από μικρός είχε ιδιαίτερη σχέση με την τεχνολογία, καθώς σε ηλικία εννέα ετών είχε ήδη αποσυναρμολογήσει τον πρώτο του υπολογιστή. Αργότερα σπούδασε στο Χάρβαρντ και στο MIT, συνδυάζοντας τη δημόσια πολιτική με την τεχνολογία.

Παράλληλα, το Le Point παρουσιάζει έναν πολιτικό με ιδιαίτερη αγάπη για τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. Ανάμεσα στις αναφορές του βρίσκονται το «Dune», το «Foundation» και ο Τόλκιν, ενώ αγαπημένος του σκηνοθέτης είναι ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, με ιδιαίτερη αδυναμία στο «Barry Lyndon».

Η δοκιμασία του κόστους ζωής

Το γαλλικό περιοδικό, πάντως, δεν παραλείπει τις δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά.

Σημειώνει ότι παρά τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση του πληθωρισμού και το κόστος ζωής, ενώ ο κατώτατος μισθός παραμένει σε επίπεδα που εξακολουθούν να πιέζουν σημαντικό μέρος των νοικοκυριών. Όπως επισημαίνει το Le Point, στις επόμενες εκλογές οι πολίτες δεν θα κρίνουν μόνο τα πρωτογενή πλεονάσματα και τους δημοσιονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως το πώς αποτυπώνεται η οικονομική ανάπτυξη στην καθημερινότητά τους.

Το αφιέρωμα κλείνει παρουσιάζοντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως έναν πολιτικό που μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να μεταφέρει τη μεταρρυθμιστική εικόνα που δημιούργησε στην Ελλάδα και στην ευρωπαϊκή σκηνή – με το επόμενο στοίχημα να είναι αν οι ιδέες που προωθεί για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τις κεφαλαιαγορές και την τεχνολογική κυριαρχία μπορούν να περάσουν από τη θεωρία στη