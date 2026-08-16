Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας επιλέξει αυτή τη φορά τον Αχέροντα για μια εξόρμηση στη φύση μαζί με την παρέα της.

Η νεαρή ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί δίπλα στον Χριστόφορο Παπακαλιάτη στη σειρά του MEGA «Maestro», μετά τη λίμνη Τριχωνίδα, όπου πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο με αγαπημένους της φίλους, συνέχισε το ταξίδι της με επόμενο σταθμό τον ποταμό Αχέροντα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ από την εξόρμησή της. Στα στιγμιότυπα ποζάρει με το μαγιό της μέσα στα νερά του ποταμού, ενώ σε άλλα καρέ βρίσκεται μαζί με τους φίλους της, με φόντο το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

Η ηθοποιός δεν δίστασε μάλιστα να κάνει κατακόρυφο δίπλα στην όχθη του ποταμού, ενώ οι φωτογραφίες περιλαμβάνουν στιγμές από τις βουτιές και τις βόλτες της παρέας, αλλά και εικόνες του Αχέροντα την ώρα που δύει ο ήλιος.

Χαμογελαστή και ιδιαίτερα χαλαρή, η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο τις τελευταίες εβδομάδες του καλοκαιριού, επιλέγοντας εξορμήσεις στη φύση και στιγμές με τους φίλους της.

Μετά τις εικόνες από τη λίμνη Τριχωνίδα, η πρωταγωνίστρια του «Maestro» πρόσθεσε ακόμη έναν σταθμό στο φετινό καλοκαιρινό της άλμπουμ, αυτή τη φορά από τον Αχέροντα.