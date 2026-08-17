Ήταν παραμονές Χριστουγέννων του 1975 όταν μια ομάδα έξι ανθρώπων μπήκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚ στη Βιέννη. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι άνδρες έβγαλαν υποπολυβόλα από τις τσάντες τους, σκότωσαν τρεις ανθρώπους και κράτησαν 62 ομήρους, μεταξύ των οποίων κορυφαίους αξιωματούχους των πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Αρχηγός τους ήταν ένας νεαρός άνδρας με δερμάτινο μπουφάν και μαύρο μπερέ. Μόλις είχε πυροβολήσει έναν τραυματισμένο Λίβυο οικονομολόγο, όμως λίγα λεπτά αργότερα συμπεριφερόταν σαν οικοδεσπότης, μοιράζοντας τσιγάρα στους τρομοκρατημένους ομήρους. «Είμαι ο διάσημος Κάρλος! Ξέρετε ποιος είμαι», τους είπε.

Εκείνη τη στιγμή γεννιόταν ο μύθος του Κάρλος του Τσακαλιού, ενός από τους πιο διαβόητους τρομοκράτες του 20ού αιώνα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η αρχή του «Τσακαλιού»

Ο Κάρλος γεννήθηκε ως Ιλίτς Ραμίρες Σάντσες στη Βενεζουέλα το 1949, σε οικογένεια εύπορου δικηγόρου και φανατικού κομμουνιστή. Ο πατέρας του ήταν τόσο αφοσιωμένος στον κομμουνισμό, ώστε έδωσε στους τρεις γιους του τα ονόματα Βλαντίμιρ, Ιλίτς και Λένιν. Σε ηλικία 20 ετών έφυγε για τη Βηρυτό και ζήτησε να ενταχθεί στο Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Όταν τον ρώτησαν πώς σκόπευε να πολεμήσει τον εχθρό, απάντησε απλά: «Με όπλα!»

Σύντομα οι ανώτεροί του αντιλήφθηκαν ότι είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα: μπορούσε να κινείται με εντυπωσιακή αυτοπεποίθηση ακόμη και όταν οι μυστικές υπηρεσίες ολόκληρου του κόσμου τον αναζητούσαν.

Παράλληλα, ζούσε μια πολυτελή ζωή και διατηρούσε σχέσεις με πολλές γυναίκες σε Λονδίνο και Παρίσι, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα διαμερίσματά τους για να κρύβει όπλα και εκρηκτικά.

Πώς έγινε «Τσακάλι»

Το 1975, Γάλλοι πράκτορες προσπάθησαν να τον συλλάβουν στο Παρίσι. Ο Κάρλος πυροβόλησε τέσσερις ανθρώπους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σκότωσε δύο αστυνομικούς και έναν πληροφοριοδότη και στη συνέχεια πήδηξε έναν τοίχο ύψους περίπου 3,5 μέτρων για να διαφύγει.

Σε μια βαλίτσα που εγκατέλειψε πίσω του βρέθηκε πλαστό διαβατήριο με το όνομα Κάρλος Μαρτίνες. Λίγο αργότερα, σε διαμέρισμα στο Λονδίνο, βρέθηκαν όπλα, χειροβομβίδες, εκρηκτικά και ένας κατάλογος πιθανών στόχων. Δίπλα στη βαλίτσα υπήρχε ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος «Η Μέρα του Τσακαλιού» του Φρέντερικ Φορσάιθ.

Η αναφορά της εφημερίδας The Guardian ήταν αρκετή. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, ο Τύπος τον είχε βαφτίσει «Κάρλος το Τσακάλι». Ο ίδιος, μάλιστα, φαίνεται πως απολάμβανε το παρατσούκλι.

Η αιματηρή επίθεση στον ΟΠΕΚ

Η επίθεση στον ΟΠΕΚ τον έκανε παγκόσμια γνωστή. Οι αυστριακές αρχές συμφώνησαν να παραχωρήσουν στην ομάδα του ένα αεροσκάφος και ασφαλή διέξοδο προς το Αλγέρι, μαζί με δεκάδες ομήρους.

Κάποιοι από τους ομήρους, μάλιστα, του ζήτησαν αυτόγραφο. Σε μια τρομοκρατημένη γραμματέα που έκλαιγε, ο Κάρλος φέρεται να είπε: «Μπορείς να πας σπίτι σου. Είσαι πολύ όμορφη για να πεθάνεις». Οι υπουργοί Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν, οι οποίοι αρχικά θεωρούνταν υποψήφιοι για εκτέλεση, τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο Κάρλος υποστήριξε ότι είχε λάβει λύτρα 50 εκατομμυρίων δολαρίων και κράτησε μεγάλο μέρος των χρημάτων.

Η επιλογή του, όμως, εξόργισε τον επικεφαλής των επιχειρήσεων του PFLP, Γουάντι Χαντάντ, ο οποίος του είπε: «Είσαι εκτελεστής, όχι κινηματογραφικός αστέρας!» και τον έδιωξε από την οργάνωση.

Μετά την αποπομπή του, ο Κάρλος εργάστηκε ως μισθοφόρος της τρομοκρατίας, πραγματοποιώντας επιθέσεις και βομβιστικές ενέργειες για κυβερνήσεις και οργανώσεις στη Μέση Ανατολή. Ζούσε υπό κρατική προστασία σε χώρες όπως η Ανατολική Γερμανία, η Ουγγαρία και η Συρία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όμως, οι παλιοί του προστάτες είχαν εξαφανιστεί. Ο Κάρλος κατέληξε στο Χαρτούμ του Σουδάν, όπου η CIA κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του.

Η σύλληψή του τελικά έγινε με έναν απρόσμενο τρόπο. Ο 44χρονος τότε Κάρλος έπασχε από κιρσοκήλη και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Στις 13 Αυγούστου 1994 μπήκε σε νοσοκομείο του Χαρτούμ.

Μόλις ναρκώθηκε, Σουδανοί κομάντος τον άρπαξαν από το νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρισκόταν σε αεροπλάνο, δεμένος και με κουκούλα, με προορισμό τη Γαλλία.

Χωρίς ίχνος μεταμέλειας

Σήμερα, στα 75 του χρόνια, ο Κάρλος παραμένει κρατούμενος στη φυλακή Πουασί, έξω από το Παρίσι, έχοντας καταδικαστεί σε τρεις φορές ισόβια.

Στον συγγραφέα Τζόμπι Γουόρικ, ο οποίος τον συνάντησε το 2025, υποστήριξε ότι σκότωσε 83 ανθρώπους με τα ίδια του τα χέρια και ότι άλλοι περίπου 1.000 σκοτώθηκαν με εντολές του.

Δεν εξέφρασε μεταμέλεια για τα εγκλήματά του. Αντίθετα, είπε πως το μοναδικό πράγμα που μετάνιωσε ήταν ότι άφησε πίσω του μάρτυρες.

«Στο Σουδάν έπρεπε να είχα πυροβολήσει αυτούς τους τύπους. Δεν θα ήμουν στη φυλακή», είπε χαρακτηριστικά.