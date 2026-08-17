Σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων οι Λευκοθέα, Λευκοθέη, Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα, Στράτος, Στράτων και Στράτης.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Λευκοθέα

Λευκοθέη

Μύρων

Μύρωνας

Μύρα

Μίρκα

Στράτος

Στράτων

Στράτης

Στράτα

Στρατία

Στρατίνα

Στρατούλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αρσένιος

Αρσένης

Αρσενία

Αρσίνα

Αρσινόη

Λαύρος

Λαύρης

Λάουρος

Λαύρα

Λάουρα

Φλώρα

Φλωρή

Φλωρίτσα

Φλώρος

Φλώρης

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Μύρωνα, τους Αγίους Στράτωνα, Φίλιππο, Ευτυχιανό και Κυπριανό, τον Άγιο Δημήτριο τον Μοναχό από τη Σαμαρίνα της Πίνδου, τους Αγίους Παύλο και Ιουλιανή και τους μαζί τους μαρτυρήσαντες, τους Αγίους Θύρσο, Λεύκιο και Κορωνάτο και τη συνοδεία τους, τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου, τον Όσιο Αίγλωνα, τον Όσιο Ηλία τον Νέο, τον Άγιο Μακάριο τον Οσιομάρτυρα, τον Όσιο Αλύπιο τον Εικονογράφο τον εν Σπηλαίω, τον Άγιο Γεώργιο τον Προσκυνητή, καθώς και τους Αγίους Ευτύχιο, επίσκοπο Γορτύνης, και Ευτυχιανό τον Οσιομάρτυρα.

Άγιος Μύρων: Ο ιερέας που μαρτύρησε στους διωγμούς επί Δεκίου

Ο Άγιος Μύρων, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 17 Αυγούστου, ήταν ιερέας και μάρτυρας των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, το μαρτύριό του τοποθετείται περίπου στο 250 μ.Χ., στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δεκίου.

Το συναξάρι αναφέρει ότι καταγόταν από εύπορη οικογένεια, αλλά επέλεξε να αφιερωθεί στην Εκκλησία και χειροτονήθηκε ιερέας. Περιγράφεται ως άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στους φτωχούς, στις χήρες και στα ορφανά, ενώ είχε αναλάβει τη φροντίδα και την καθοδήγηση της χριστιανικής κοινότητας στην οποία υπηρετούσε.

Κατά την εκκλησιαστική διήγηση, καθοριστική για τη ζωή του υπήρξε η σύγκρουσή του με τον έπαρχο της Αχαΐας Αντίπατρο. Ο έπαρχος φέρεται να συνέλαβε χριστιανούς από το ποίμνιο του Μύρωνα και να επιχείρησε να τον πιέσει να αρνηθεί την πίστη του, υποσχόμενος ως αντάλλαγμα την απελευθέρωσή τους.

Ο Μύρων αρνήθηκε να υποχωρήσει. Σύμφωνα με το συναξάρι, ξεκαθάρισε ότι θα ήταν πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του για τους ανθρώπους που είχε υπό την πνευματική του φροντίδα, αλλά όχι να απαρνηθεί την πίστη του προκειμένου να εξασφαλίσει την προσωρινή σωτηρία τους.

«Αν ήταν για τη σωτηρία των πνευματικών μου παιδιών, πρόθυμα θα έδινα τη ζωή μου».

Η παράδοση αναφέρει ότι στη συνέχεια βασανίστηκε και τελικά αποκεφαλίστηκε. Η ιστορία του εντάσσεται στις αφηγήσεις για τους χριστιανούς μάρτυρες της εποχής των ρωμαϊκών διωγμών και διατηρήθηκε μέσα από τα εκκλησιαστικά συναξάρια.

Ο Άγιος Μύρων τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Αυγούστου και αναφέρεται ως πολιούχος των Αντικυθήρων. Απότμημα του ιερού λειψάνου του, σύμφωνα με τα εκκλησιαστικά στοιχεία, φυλάσσεται στη Μονή Κύκκου στην Κύπρο.

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https://www.youtube.com/watch?v=7-QNK3upXC0

Εορτολόγιο Αυγούστου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Αυγούστου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.