Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα, μία ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε σημαντικές ζημιές. Η φωτιά βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των καταστροφών είναι βαρύς, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εννέα άνθρωποι υπέστησαν βαριά εγκαύματα, περιουσίες καταστράφηκαν και στρέμματα γης κάηκαν.

Ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού στα σημεία που χρειάζεται, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε αναζωπύρωση. Η γειτνίαση της φωτιάς με τη θάλασσα διευκόλυνε τις υδροληψίες των εναέριων μέσων, επιταχύνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Σωτήρης Νάννος, ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις στο ΕΡΤnews ότι ο ισχυρός και συνεχώς μεταβαλλόμενος άνεμος δυσκόλεψε ιδιαίτερα την επιχείρηση κατάσβεσης, καθώς η φωτιά βρέθηκε αρκετές φορές κοντά στο να τεθεί υπό έλεγχο, όμως οι αλλαγές στην κατεύθυνση του αέρα προκαλούσαν νέες αναζωπυρώσεις και επέκταση των εστιών.

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Νάννο, σημαντική ήταν και η επιχείρηση οργανωμένης απομάκρυνσης των κατοίκων από τις περιοχές Κολώνες και Περιστέρια. Παρά τον πανικό που επικράτησε, το σχέδιο Πολιτικής Προστασίας λειτούργησε «σχεδόν άψογα», με τις αστυνομικές δυνάμεις και την Τροχαία να αποκλείουν άμεσα τις δύο περιοχές.

Οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από τον Δήμο, αλλά και μέσω του 112, ενώ πλωτά μέσα περίμεναν στην παραλία για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με φέρι μποτ στο δημαρχείο Σαλαμίνας.

Οι περισσότεροι αποχώρησαν μαζί με συγγενείς τους, ενώ για όσους παρέμειναν μέχρι αργά τη νύχτα ο Δήμος είχε εξασφαλίσει χώρους φιλοξενίας και κλίνες.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Γιάννης Αρτοποιός, είπε: «Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι σε πολύ βελτιωμένη εικόνα οι δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες. Η πυρκαγιά στην περιοχή των Περιστερίων ήταν πολύ δύσκολη. Μετά από περίπου 15 λεπτά είχαμε την έναρξη μιας εξίσου δύσκολης αγροτοδασικής πυρκαγιάς μέσα στον οικιστικό ιστό στην περιοχή των Σεληνίων. (…) Η πυρκαγιά αυτή είχε δύο απώλειες στην περιοχή των Περιστερίων».

«Η αντικειμενική προτεραιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος και την Πολιτικής Προστασίας ήταν να δοθεί έμφαση στη σωματική ακεραιότητα και να δώσουμε γρήγορα τα μηνύματα του 112. Αυτός είναι ο τρόπος μας να επικοινωνήσουμε την ώρα της κρίσης, μέσω της αποστολής μηνυμάτων με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κατά εκατοντάδες στο παράλιο μέτωπο της Σαλαμίνας. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά υπό πολύ δύσκολες συνθήκες».

Εξετάζουν και το ενδεχόμενο εμπρησμού με δόλο

Το ενδεχόμενο η μεγάλη πυρκαγιά να οφείλεται σε εμπρησμό με δόλο εξετάζουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ήδη από χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται στο νησί και αξιολογεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο, μεταξύ άλλων και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, που ίσως να μην είναι και σύμπτωση, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πρώτη εστία φαίνεται να ξεσπάει στην περιοχή Περιστέρια και 15 λεπτά αργότερα μία νέα μεγάλη εστία σε άλλο σημείο του νησιού. Αν πρόκειται για εμπρησμό από δόλο, είναι ξεκάθαρο δείγμα ότι οι δράστες ήθελαν να διασπάσουν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος που βρίσκονται στη Σαλαμίνα και ταυτόχρονα να προκαλέσουν πανικό.

Επίσης, εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό αξιολογούνται και οι μαρτυρίες, όπως επίσης και οι τηλεφωνικές κλήσεις στο «199», για να έχουν οι αξιωματικοί του ΠΣ μία εικόνα για τους χρόνους και τα σημεία που κλήθηκαν δυνάμεις.

Από εκεί και έπειτα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της αμέλειας, καθώς στο μικροσκόπιο βρίσκονται και κάποιες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα -ακόμα και με σκουπίδια- τα οποία λειτούργησαν υπέρ της φωτιάς. Ο εντοπισμός των «σημείων μηδέν» από τη ΔΑΕΕ θα δείξει και τι ακριβώς συνέβη στη Σαλαμίνα, με την πυρκαγιά να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς.

Ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα

Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα το μεσημέρι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στο νησί.

Όπως έγινε γνωστό, κινητοποιήθηκε ήδη ο κρατικός μηχανισμός και θα αρχίσουν άμεσα οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), για την καταγραφή των ζημιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι στο δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον δήμαρχο και όλους τους αρμόδιους φορείς, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών, το ταχύτερο δυνατό.