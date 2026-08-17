Περισσότερα από 70 χρόνια μετά την καθιέρωσή της στη μεγάλη οθόνη, η Όντρεϊ Χέπμπορν εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του Χόλιγουντ. Η κομψότητα, το ιδιαίτερο στιλ και η κινηματογραφική της παρουσία συνεχίζουν να εμπνέουν νέες γενιές, με δύο νέες παραγωγές να επιχειρούν τώρα να μεταφέρουν ξανά τη ζωή και την προσωπικότητά της στη μεγάλη οθόνη.

Η Λίλι Κόλινς και η Τόμασιν ΜακΚένζι πρόκειται να ενσαρκώσουν την Όντρεϊ Χέπμπορν σε δύο διαφορετικά κινηματογραφικά πρότζεκτ, με τους γιους της αείμνηστης ηθοποιού, Σον Χέπμπορν Φερέρ και Λούκα Ντότι, να παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις νέες αυτές προσεγγίσεις.

Audrey Hepburn's Son Had "Several Talks" With Lily Collins About Upcoming Biopic, Shares Thoughts On Thomasin McKenzie Project https://t.co/5JcjvlwPCa — Deadline (@DEADLINE) August 16, 2026

Η συμβουλή του Σον Χέπμπορν Φερέρ στη Λίλι Κόλινς

Ο Σον Χέπμπορν Φερέρ αποκάλυψε ότι έχει ήδη συζητήσει αρκετές φορές με τη Λίλι Κόλινς για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τον ρόλο της μητέρας του. «Έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις γι’ αυτό και της έχω πει ότι πιστεύω πως πρέπει να κάνει κάτι. Έχω προτείνει στη Λίλι διάφορα πράγματα που την έκαναν να χαμογελάσει και να γελάσει», ανέφερε στο People.

Η Λίλι Κόλινς ανέλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο να υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν σε κινηματογραφική μεταφορά του best seller βιβλίου του Σαμ Γουάσον «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman».

Το βιβλίο επικεντρώνεται στα παρασκήνια της δημιουργίας της θρυλικής ταινίας «Breakfast at Tiffany’s» του 1961, μιας από τις παραγωγές που συνέδεσαν για πάντα το όνομα της Όντρεϊ Χέπμπορν με την κινηματογραφική κομψότητα.

«Η Λίλι είναι κάτι ξεχωριστό»

Ο Σον Χέπμπορν Φερέρ αναφέρθηκε και σε άλλες ηθοποιούς που στο παρελθόν είχαν συνδεθεί με το ενδεχόμενο να υποδυθούν την Όντρεϊ Χέπμπορν. «Γνωρίζω τη Νάταλι Πόρτμαν από τότε που ήταν 14 ετών και είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Είμαι κοντά και με τη Ρούνεϊ Μάρα, η οποία είναι επίσης ένα υπέροχο κορίτσι. Αλλά η Λίλι είναι κάτι ξεχωριστό», δήλωσε.

Η Ρούνεϊ Μάρα είχε στο παρελθόν συνδεθεί με μια διαφορετική βιογραφική ταινία για την Όντρεϊ Χέπμπορν, την οποία επρόκειτο να σκηνοθετήσει ο Λούκα Γκουαντανίνο.

Και η Τόμασιν ΜακΚένζι στον ρόλο της Όντρεϊ Χέπμπορν

Την ίδια στιγμή, η Τόμασιν ΜακΚένζι υποδύεται την Όντρεϊ Χέπμπορν στην ταινία «Dinner with Audrey», η οποία παρουσιάστηκε σε διανομείς στις Κάννες τον περασμένο Μάιο. Η ταινία επικεντρώνεται στη μακροχρόνια φιλία της Όντρεϊ Χέπμπορν με τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Κόμη Ιμπέρ ντε Ζιβανσί, τον οποίο υποδύεται ο Άνσελ Έλγκορτ.

Ο Σον Χέπμπορν Φερέρ παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ωστόσο εμφανίστηκε θετικός απέναντι στην επιλογή της Τόμασιν ΜακΚένζι. «Δεν γνωρίζω πολλά για το πρότζεκτ, αλλά ακούγεται γλυκό. Η ΜακΚένζι φαίνεται να είναι μια πολύ σοβαρή νεαρή ηθοποιός. Κρατώ τα δάχτυλά μου σταυρωμένα», ανέφερε.

«Η Λίλι Κόλινς θεωρούνταν πάντα πιθανή διάδοχος της μητέρας μου»

Ο δεύτερος γιος της Όντρεϊ Χέπμπορν, Λούκα Ντότι, δήλωσε επίσης περίεργος να δει πώς θα αποδοθεί η μητέρα του στις δύο νέες παραγωγές. «Είμαι ένας περίεργος παρατηρητής και θα ήθελα πολύ να το δω», είπε.

Ο Λούκα Ντότι στάθηκε ιδιαίτερα στη Λίλι Κόλινς, εξηγώντας ότι εδώ και χρόνια πολλοί τη συγκρίνουν με τη μητέρα του. «Η Λίλι Κόλινς αναφέρεται εδώ και πολύ καιρό ως μια πιθανή διάδοχος της μητέρας μου, εξαιτίας της εμφάνισής της και του ταλέντου της, αλλά και λόγω του “Emily in Paris” και της σχέσης της με τη μόδα», σημείωσε.

Η γυναίκα που έγινε διαχρονικό σύμβολο του Χόλιγουντ

Η Όντρεϊ Χέπμπορν έγραψε τη δική της ιστορία στον κινηματογράφο μέσα από ταινίες που παραμένουν κλασικές μέχρι σήμερα. Μεταξύ των σημαντικότερων ρόλων της ήταν εκείνοι στις ταινίες «Roman Holiday» το 1953, «Sabrina» το 1954, «Funny Face» το 1957, «Breakfast at Tiffany’s» το 1961 και «My Fair Lady» το 1964.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν δεν έμεινε, ωστόσο, στην ιστορία μόνο για την καριέρα και το απαράμιλλο στιλ της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της αφιερώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπιστική δράση, υπηρετώντας ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF και ταξιδεύοντας σε χώρες όπου παιδιά και οικογένειες αντιμετώπιζαν ακραίες συνθήκες φτώχειας.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν πέθανε το 1993, σε ηλικία 63 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, το ενδιαφέρον γύρω από τη ζωή, την καριέρα και την αισθητική της παραμένει αμείωτο. Και τώρα, μέσα από δύο διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις, η Λίλι Κόλινς και η Τόμασιν ΜακΚένζι καλούνται να αναμετρηθούν με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο: να αποδώσουν στη μεγάλη οθόνη μια γυναίκα που έχει μετατραπεί σε διαχρονικό σύμβολο του κινηματογράφου και της μόδας.