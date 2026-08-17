Η Ελένη Ράντου επέλεξε τη Λευκάδα για να περάσει μερικές από τις καλοκαιρινές ημέρες του Αυγούστου, απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την ηρεμία μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας.

Η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως έχει ξεχωριστή αδυναμία στο νησί του Ιονίου και δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό της για την ομορφιά του.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η Ελένη Ράντου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τις διακοπές της. Στη φωτογραφία εμφανίζεται χαμογελαστή με πουά μπικίνι, έχοντας ως φόντο το φυσικό τοπίο της Λευκάδας.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για το νησί, αλλά και από τις ευχές της για τον Δεκαπενταύγουστο. «Λευκάδα πανέμορφη! Δεν είσαι νησί. Είσαι θεραπεία! Χρόνια μας πολλά!», ανέφερε η ηθοποιός για τον Δεκαπενταύγουστο.