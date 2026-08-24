Υπάρχουν απώλειες που δεν μπορούν να χωρέσουν σε λέξεις. Κι όμως, κάποιες φορές, μέσα από τον πόνο γεννιέται μια πράξη που δίνει κάτι πίσω στη ζωή και κρατά τη μνήμη ενός ανθρώπου ζωντανή.

Αυτό συνέβη στην Άγρα της Λέσβου, όπου ένα νέο, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο συνδέεται πλέον για πάντα με το όνομα της Δέσποινας Μυρίδου, μιας νέας κοπέλας από τη Θεσσαλονίκη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lesvosnews.net, οι γονείς της, Χαράλαμπος Μυρίδης και Μάρθα, επέλεξαν να μετατρέψουν ένα μέρος της βαθιάς προσωπικής τους οδύνης σε προσφορά για έναν ολόκληρο τόπο. Δώρισαν στην Κοινότητα Άγρας τον εξοπλισμό για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου γυμναστηρίου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους και ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους νέους του χωριού.

Το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου, μετά το μνημόσυνο και τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν ο Αγιασμός και τα εγκαίνια του νέου χώρου, σε μια ημέρα αφιερωμένη στη μνήμη της Δέσποινας.

«Για τα παιδιά του κόσμου»

Στην είσοδο του γυμναστηρίου υπάρχει μια λιτή μεταλλική πινακίδα που εξηγεί με λίγες λέξεις όσα κρύβονται πίσω από αυτή την προσφορά.

Πάνω της αναγράφεται το όνομα της Δέσποινας Μυρίδου και η φράση «Για τα παιδιά του κόσμου», μαζί με την ιταλική απόδοσή της, «Per i figli del mondo».

Το γυμναστήριο διαθέτει επαγγελματικό εξοπλισμό, όργανα ενδυνάμωσης, τροχαλίες και σταθμούς εκγύμνασης διαφορετικών μυϊκών ομάδων, δημιουργώντας μια υποδομή ιδιαίτερα σημαντική για έναν μικρό οικισμό της δυτικής Λέσβου.

«Θα τη θεωρούμε κι εμείς δικό μας παιδί»

Τη συγκινητική ιστορία πίσω από τη δωρεά έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Κοινότητας Άγρας, Ιγνάτιος Ιντζιρτζής. Οι κάτοικοι του χωριού μπορεί να μην είχαν γνωρίσει τη Δέσποινα όσο εκείνη βρισκόταν στη ζωή, όμως, όπως σημειώνει ο ίδιος, η πράξη της οικογένειάς της δημιούργησε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Άγρα.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από εδώ και πέρα οι κάτοικοι θα θεωρούν τη Δέσποινα «δικό μας παιδί». Και πράγματι, το όνομά της θα βρίσκεται πλέον σε έναν χώρο γεμάτο κίνηση και ζωή, όπου άνθρωποι όλων των ηλικιών θα συναντιούνται, θα αθλούνται και θα περνούν χρόνο μαζί.

Η δωρεά ξεπερνά έτσι την οικονομική της αξία. Είναι η επιλογή δύο γονιών να αφήσουν πίσω τους κάτι που θα παραμείνει, θα χρησιμοποιείται και θα προσφέρει καθημερινά σε άλλους ανθρώπους.

Ένας χώρος που θα μείνει

Για την Άγρα, το νέο γυμναστήριο αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις υποδομές του χωριού.

Σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς, η πρόσβαση σε οργανωμένους χώρους άθλησης δεν είναι πάντοτε δεδομένη. Ένας τέτοιος χώρος μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, άσκησης και δραστηριότητας τόσο για τους νέους όσο και για μεγαλύτερους κατοίκους.