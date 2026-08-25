Στην ποιότητα της ΑΕΚ και τη δύναμη της έδρας της αναφέρθηκε ο Χούλιο Βελάθκεθ, τονίζοντας πως η Λέφσκι Σόφιας δεν θα πρέπει να βγει στην Allwyn Arena με άγχος αλλά αποφασισμένη να επιβάλει το δικό της στυλ παιχνιδιού.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βουλγαρία, την προηγούμενη εβδομάδα, έχει αφήσει τα πάντα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στη League Phase, η οποία θα κριθεί την Τετάρτη (26/8) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ένα μεγάλο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, με τον προπονητή των Βούλγαρων να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το τι πρέπει να κάνει η Λέφσκι: «Γνωρίζουμε την ομάδα της ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας το σκεπτικό, να επιβάλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το ματς. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό ματς και ενδεχομένως να το κερδίσουμε».

Για την έδρα της ΑΕΚ: «Πρέπει να μπορεί κανείς να παίζει υπό αυτές τις καταστάσεις. Δεν πρέπει μόνο να παίξουμε ένα ματς αλλά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο ρυθμός των οπαδών αφορά κυρίως εσάς τους δημοσιογράφους και τους οπαδούς. Προσωπικά μετά την έναρξη του ματς είναι αδιάφορο πόσοι θα είναι οι οπαδοί. Πρέπει να κατέχεις αυτή τη δυνατότητα και να μπορείς να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι.

Χωρίς αμφιβολία όταν παίζουμε στο δικό μας το γήπεδο μπροστά στους οπαδούς μας είναι κάτι επιπλέον, αλλά πλέον έχουμε δείξει ότι η δική μας ομάδα μπορεί να παίξει καλά. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να συνεχίσουμε. Το δείξαμε και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί που θα νιώθουμε εμείς άνετα ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Για το αν θα προετοιμάσει την ομάδα του και για τα πέναλτι: «Με γνωρίζετε καλά πλέον. Αν μετά την προπόνηση θα προπονηθούμε και σε πέναλτι, δεν κάνει κάποια διαφορά. Το θέμα με τα πέναλτι το αφήνω στους παίκτες. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες όταν είναι επίσημο το ματς επειδή όταν φτάνει κανείς στα πέναλτι αλλάζει η μισή ομάδα και μετά είναι η ψυχική και σωματική κατάσταση των παικτών και πως επηρεάζεται. Εμένα δεν μου δίνει κάτι παραπάνω αν τους παρατηρήσω να εκτελούν πέναλτι».

Για το αν τον προβληματίζει κάτι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ: «Η ανάλυση είναι διαφορετική. Η βάση της δικής μας ανάλυση ήταν έτοιμη. Φυσικά εστιάζουμε πάνω σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ματς. Παρατήρησα πολύ καλά και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά το παιχνίδι εκείνο δεν ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τη δική μου την ανάλυση. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν πολλά στοιχεία. Ειδικά μετά από τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπέρασμα. Για το αυριανό ματς μας βοήθησε το παιχνίδι που παίξαμε. Φυσικά μερικά πράγματα θα τα αλλάξουμε, θα το δείτε.

Σχετικά με τον τρόπο του παιχνιδιού θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν όλα τα στοιχεία. Στο πρώτο ματς είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να το δείξουμε με χαρακτήρα, με ψυχή και με τον εαυτό μας».

Για το αν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών: «Ο μόνος που είναι με εμάς, αλλά δεν θα μπορεί να συμμετάσχει είναι ο Μάρκο. Αποφασίσαμε όλοι οι τραυματίες να μείνουν στη Σόφια. Οι υπόλοιποι 22 είναι σε άριστη κατάσταση για τον αγώνα».