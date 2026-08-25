Στα κατεχόμενα κυπριακά εδάφη εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος αναζητείται από τις ελληνικές Αρχές για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο. Το στοιχείο που προκαλεί πλέον νέα ερωτήματα είναι η παραδοχή που φέρεται να έκανε ότι πέρασε κρυφά στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και στη συνέχεια επέστρεψε στα κατεχόμενα.

Μια σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για μία από τις πιο αιματηρές εκτελέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος σημειώθηκε στην Κύπρο.

Ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος αναζητείται από τις ελληνικές Αρχές για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, εντοπίστηκε στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας και συνελήφθη στις 24 Αυγούστου 2026, έπειτα από πληροφορία που έφθασε στην τουρκοκυπριακή «αστυνομία».

Η υπόθεση, όμως, δεν περιορίζεται στη σύλληψή του.

Από όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα προκύπτει ότι ο 43χρονος φέρεται να είχε κινηθεί κρυφά και προς τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για το πού πήγε, πόσο παρέμεινε εκεί και με ποιους ενδεχομένως ήρθε σε επαφή.

Η πληροφορία που οδήγησε στη σύλληψη

Σύμφωνα με τουρκοκυπριακές πηγές, στις 24 Αυγούστου ελήφθη πληροφορία ότι ο Αλεξέι Σόκπα βρισκόταν στην περιοχή του Αγίου Αμβροσίου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια παραμονής του είχε λήξει στις 31 Ιουλίου 2025 και ότι έκτοτε παρέμενε παράνομα στα κατεχόμενα για συνολικά 389 ημέρες.

Εναντίον του εξετάζονται, σε πρώτη φάση, αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη παραμονή, παράνομη διέλευση και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης περιοχής.

Το «δικαστήριο» διέταξε την κράτησή του για τρεις ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για τις κινήσεις του και να εξεταστεί εάν σχετίζεται με άλλα αδικήματα.

Το μυστήριο με το κρυφό πέρασμα στις ελεύθερες περιοχές

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης αφορά όσα φέρεται να είπε ο ίδιος κατά την ανάκριση.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στο «δικαστήριο», ο 43χρονος ανέφερε ότι εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή που βρίσκεται στη ζώνη ευθύνης του αεροδρομίου της κατεχόμενης Τύμπου, πέρασε από εκεί στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσα στον Ιούλιο του 2026 επέστρεψε στα κατεχόμενα από την ίδια περίπου διαδρομή.

Και εδώ βρίσκεται πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της έρευνας.

Τι έκανε ο καταζητούμενος στις ελεύθερες περιοχές;

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί δημόσια πόσο παρέμεινε εκεί, σε ποιες περιοχές κινήθηκε, αν συναντήθηκε με άλλα πρόσωπα και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός της παρουσίας του.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη στιγμή που ο Σόκπα βρισκόταν ήδη στο μικροσκόπιο των ελληνικών διωκτικών Αρχών για μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση.

Η εκτέλεση που συγκλόνισε τον Νέο Κόσμο

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης δολοφονήθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού, στον Νέο Κόσμο.

Οι δράστες τον πλησίασαν με τζιπ και εξαπέλυσαν καταιγισμό πυρών.

Η βιαιότητα της επίθεσης αποτυπώθηκε στον αριθμό των ευρημάτων: οι αστυνομικοί περισυνέλεξαν από το σημείο 97 κάλυκες από καλάσνικοφ και πιστόλι των 9 χιλιοστών.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας είχε καταγράψει τη δολοφονική ενέδρα και αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της αστυνομικής έρευνας.

Το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες εντοπίστηκε αργότερα καμένο στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.