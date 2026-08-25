Το έργο της πρώην συζύγου του Πολ ΜακΚάρτνεϊ των Beatles, Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, με μια ειδική έκδοση γραμματοσήμων που αναδεικνύει το φωτογραφικό της έργο, θα τιμήσει η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Η συλλογή κατηγορίας Forever περιλαμβάνει συνολικά 20 γραμματόσημα τα οποία βασίζονται σε πέντε διαφορετικές φωτογραφίες της φωτογράφου, συγγραφέα, μουσικού και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των ζώων.

Γεννημένη το 1941 στο Σκάρσντεϊλ της Νέας Υόρκης ως Λίντα Ίστμαν, τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή το 1966, φωτογραφίζοντας τους Rolling Stones σε μια εκδήλωση ενώ δούλευε στο περιοδικό «Town and Country». Η δουλειά της εντυπωσίασε τόσο πολύ τους υπεύθυνους του περιοδικού, που αποφάσισαν να δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες της σε ένα μεγάλο αφιέρωμα.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Link, αυτό το πρώτο βήμα άνοιξε τον δρόμο για μια μεγάλη καριέρα μετατρέποντάς την σε μία από τις σημαντικότερες φωτογράφους της ροκ σκηνής της δεκαετίας του ΄60.

Το 1968 έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε εξώφυλλο στο περιοδικό «Rolling Stone», με το πορτρέτο του Έρικ Κλάπτον. Ένα χρόνο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στο Λονδίνο, γνώρισε τον μέλλοντα σύζυγό της, Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τον οποίο παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα.

Τα έργα της έχουν φιλοξενηθεί σε εκθέσεις στις ΗΠΑ, καθώς και σε σπουδαίους πολιτιστικούς φορείς του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πορεία της διαδραμάτισε επίσης καθοριστικό ρόλο ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Wings, ενώ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες υποστηρίκτριες της χορτοφαγίας.

Η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έφυγε από τη ζωή το 1998, σε ηλικία 56 ετών, νικημένη από τον καρκίνο του μαστού.

Τον σχεδιασμό της σειράς ανέλαβε η καλλιτεχνική διευθύντρια της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, Ντέρι Νόις, βασιζόμενη σε πέντε επιλεγμένα καρέ της ΜακΚάρτνεϊ. Τα γραμματόσημα θα κυκλοφορήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση παρουσίασης στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στη Νέα Υόρκη.