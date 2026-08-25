Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος καταστήματος στο Αιγάλεω, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε στον χώρο και την απείλησε προκειμένου να του παραδώσει τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή.

Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία καταγράφει καρέ καρέ όσα συνέβησαν μέσα στο κατάστημα. Ο δράστης εμφανίζεται να φορά κράνος και γυαλιά, ενώ κρατά όπλο και απαιτεί από την εργαζόμενη να ανοίξει άμεσα την ταμειακή μηχανή.

«Άνοιξέ το γρήγορα. Άνοιξέ το. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα», ακούγεται να της λέει επιτακτικά.

Ο δράστης δεν περιορίστηκε στα χρήματα που βρίσκονταν στο ταμείο, αλλά επέμενε να του παραδώσει και τυχόν μετρητά που μπορεί να είχε κρυμμένα.

«Γρήγορα! Όλα, όλα και τα άλλα που έχεις κρυμμένα», της είπε.

Η υπάλληλος, εμφανώς τρομοκρατημένη, προσπάθησε να τον διαβεβαιώσει ότι δεν υπήρχαν άλλα χρήματα.

«Δεν έχω κάτι άλλο», απάντησε.

Ο ένοπλος συνέχισε να την πιέζει, ρωτώντας την: «Πού είναι όλα τα άλλα;».

«Δεν έχω κάτι άλλο, σου λέω. Την αλήθεια σου λέω», επέμεινε η εργαζόμενη.

«Ήταν ακριβώς δίπλα μου με το όπλο στο χέρι»

Η υπάλληλος περιέγραψε στη συνέχεια τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με τον ένοπλο ληστή. «Ήταν ακριβώς δίπλα μου αυτός με το όπλο στο χέρι. Μου κάνει “Δώστα μου όλα, ό,τι έχεις. Μην τολμήσεις να πατήσεις το κουμπί. Ξέρω ότι έχεις”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δράστες κατάφεραν τελικά να αρπάξουν περίπου 500 ευρώ και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το κατάστημα, πριν τραπούν σε φυγή. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο για τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τόσο τις κάμερες του καταστήματος όσο και το υλικό από την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μετά τη ληστεία.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των ατόμων που συμμετείχαν στην ένοπλη ληστεία στο Αιγάλεω, ενώ το βίντεο από το εσωτερικό του καταστήματος αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον φόβο και την αγωνία που έζησε η εργαζόμενη τη στιγμή της επίθεσης.