Χωρίς τον Άαρον Ισέκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής, θα παραταχθεί ο ΟΦΗ στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Οι Κρητικοί έχουν μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase του Europa League καθώς επικράτησαν με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και την Τετάρτη (26/8) θα πετάξουν για Σόφια.

Ο Ισέκα, όμως, δεν θα ταξιδέψει μαζί με τους συμπαίκτες του, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού ποδιού και έμεινε εκτός αποστολής, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται τις επόμενες μέρες.

Στην αποστολή του ΟΦΗ για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ βρίσκονται οι Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.