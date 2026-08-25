Σκηνές άγριας συμπλοκής εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (24/8) στο Κάπρι της Ιταλίας, όταν ομάδα τουριστών συνεπλάκη σε στενό της Μαρίνα Γκράντε, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και στους κατοίκους της περιοχής.

Οι εμπλεκόμενοι αντάλλαξαν γροθιές και κλωτσιές, ενώ κατά τη διάρκεια του καβγά εκτοξεύτηκαν ακόμη και καρέκλες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναδημοσιεύτηκε από τον βουλευτή της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι.

Το βίντεο καταγράφει τις στιγμές έντασης, με τους τουρίστες να έρχονται στα χέρια και την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όσων βρίσκονταν στη Μαρίνα Γκράντε.

"Rissa oggi a Capri, zona marina grande, all'esterno di un bar. Urgono controlli a Capri e più sicurezza. La notte una sola pattuglia presidia l'intera isola e cosi non va bene". pic.twitter.com/uRm7LsLYRs — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 24, 2026

Καταγγελίες για την αστυνόμευση στο Κάπρι

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων για την αστυνόμευση στο Κάπρι, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι, με αφορμή τη συμπλοκή, υποστήριξε ότι απαιτούνται περισσότερα μέτρα ασφαλείας στο νησί.

«Στο Κάπρι χρειάζονται επειγόντως περισσότεροι έλεγχοι και περισσότερη ασφάλεια. Τη νύχτα υπάρχει μόνο μία περίπολος για ολόκληρο το νησί. Αυτό δεν είναι σωστό», ανέφερε, μεταφέροντας τις καταγγελίες κατοίκων και ανθρώπων που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν συζήτηση σχετικά με την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας σε ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά νησιά της Ιταλίας, το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Η απάντηση του δημάρχου – «Υπάρχουν περίπου 80 κάμερες»

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κάπρι, Πάολο Φάλκο, αναφέρθηκε στα μέτρα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή στο νησί.

Όπως υπογράμμισε, η δημοτική αστυνομία και οι υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούν ελέγχους, ενώ σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση της περιοχής έχει και το δίκτυο καμερών.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στο Κάπρι λειτουργούν περίπου 80 κάμερες υψηλής ανάλυσης, οι οποίες συμβάλλουν στην παρακολούθηση των σημείων του νησιού.

Παράλληλα, μετά το περιστατικό, ο νομάρχης της Νάπολης, Μικέλε Ντι Μπάρι, εξέφρασε την «κατηγορηματική καταδίκη» του για τη συμπλοκή και ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων επιτήρησης. Ο ίδιος έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων και της αστυνόμευσης στο Κάπρι, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Η άγρια συμπλοκή στη Μαρίνα Γκράντε, που καταγράφηκε από κάμερα και έκανε τον γύρο των social media, επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στο Κάπρι, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς τουρισμού.