Πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, βάζοντας στο στόχαστρο την ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Ιταλός αξιωματούχος δήλωσε επίσημα ότι προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική την παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας για τους γονείς των ξένων μαθητών που παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις.



Σύμφωνα με τον υπουργό, η αδυναμία επικοινωνίας των γονέων στη δημοτική γλώσσα της χώρας αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της γλωσσικής προσαρμογής των οικογενειών, προκειμένου να στηριχθεί η εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.

«Δεν μπορεί να χάνεται στο σπίτι αυτό που κερδίζεται στο σχολείο. Το ότι ένας γονέας μαθαίνει τη γλώσσα μας, μιλά με τους διδάσκοντες, πληροφορείται για τη πορεία του παιδιού του στο σχολείο, είναι βασικής σημασίας. Πολλοί γονείς ξένων παιδιών δεν μιλούν με τους καθηγητές, ενώ πρόκειται για κάτι το σημαντικό», τόνισε ο Βαλντιτάρα.

Valditara: Studio italiano obbligatorio per genitori stranieri se figli hanno problemi a scuola pic.twitter.com/cJ43t9RhdV — Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) August 25, 2026

Ο Βαλντιτάρα, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Corriere della Sera, παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται να απαγορεύσει επίσημα την μπούρκα στα ιταλικά σχολεία και ότι το φθινόπωρο θα οργανώσει φόρουμ με συμμετοχή ειδικών, συνδικάτων και πολιτικών κομμάτων και κύριο αντικείμενο την ένταξη των ξένων μαθητών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.