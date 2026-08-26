Η κυβέρνηση της Κολομβίας γνωστοποίησε την Τρίτη ότι προωθεί αλλαγές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε ένοπλες οργανώσεις που δρουν εκτός κρατικού ελέγχου να μπορούν να χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές». Στη συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να μπορούν να υπαχθούν αντάρτικες οργανώσεις, δίκτυα που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Η κίνηση εντάσσεται στη σκληρότερη πολιτική ασφαλείας που έχει εξαγγείλει η νέα κυβέρνηση απέναντι στις εγκληματικές και ένοπλες οργανώσεις.

Ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου υποσχόμενος να πατάξει τις ένοπλες παρατάξεις που δρουν στη χώρα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις προσπάθειες του σοσιαλδημοκράτη προκατόχου του Γκουστάβο Πέτρο να εξασφαλίσει την αποκατάσταση της ειρήνης μέσω διαπραγματεύσεων.

Ενώ η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο επίπεδο βίας της τελευταίας δεκαετίας, ο υπουργός Εσωτερικών Ροδρίγο Λάρα ανέφερε ότι ετοιμάζεται μεταρρύθμιση προορισμένη να δημιουργήσει τα εργαλεία ώστε να αντιμετωπιστούν οι εγκληματικές ομάδες.

Το σχέδιο νόμου, που θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο, θα ορίζει «τι είναι τρομοκρατική οργάνωση» ώστε κατόπιν να δημιουργηθεί κατάλογος στον οποίο θα εγγράφονται ένοπλες ομάδες, εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε ποιες οργανώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο· υπονόησε ωστόσο πως οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι για εμπρησμούς, στους οποίος ο πρόεδρος απέδωσε πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες ημέρες, θα συμπεριληφθούν.

Οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας έχουν απανθρακώσει τουλάχιστον 200.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για να επαληθεύσει αν όντως οφείλονταν σε «εσκεμμένες ενέργειες», αν πράγματι έγιναν εμπρησμοί, δήλωσε προχθές Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο καλά πληροφορημένη πηγή του.

Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο μεταφράζεται στη χώρα αυτή σε μείωση των βροχοπτώσεων και άνοδο των θερμοκρασιών. Το φετινό φαινόμενο αναμένεται κατά μετεωρολόγους να είναι από τα πιο ισχυρά των τελευταίων ετών, αν όχι το ισχυρότερο στα χρονικά.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, που ποτέ δεν άσκησε πολιτικό αξίωμα προτού αναδειχτεί στην προεδρία, χαρακτηρίζεται σύμμαχος της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — που ήδη έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες και ένοπλες παρατάξεις, από το Μεξικό ως τον Ισημερινό και τη Βραζιλία, περνώντας από την Κολομβία.