Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών «Τζον Φ. Κένεντι» στην Ουάσιγκτον θα μπορούσε ακόμη και να κατεδαφιστεί εάν δεν πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Αμερικανού προέδρου υποστήριξαν ότι το εμβληματικό πολιτιστικό συγκρότημα χρειάζεται ανακαίνιση ύψους 250 εκατ. δολαρίων και ότι, χωρίς αυτήν, το κτίριο κινδυνεύει να καταστεί μη ασφαλές.

«Χωρίς αυτές τις προσπάθειες, το Κέντρο θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται σε μια μη ασφαλή, ερειπωμένη κατασκευή που θα πρέπει να κατεδαφιστεί, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα κατασκευαστεί στον χώρο, όπως ένα μεγάλο υπαίθριο αμφιθέατρο με θέα στον ποταμό Ποτόμακ, το οποίο προτείνεται από ορισμένους εδώ και πολλά χρόνια», ανέφεραν.

Στο τραπέζι ακόμη και η κατεδάφιση του Kennedy Center

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί την πρώτη φορά που η πλευρά Τραμπ θέτει επισήμως στο τραπέζι το ενδεχόμενο κατεδάφισης του Kennedy Center, ενός συγκροτήματος ύψους περίπου 30 μέτρων που περιλαμβάνει αίθουσα συναυλιών, όπερα και θέατρο. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το σενάριο αυτό ως πιθανή συνέπεια εάν δεν προχωρήσει το σχέδιο διετούς διακοπής της λειτουργίας του για εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης.

Μια τέτοια απόφαση, πάντως, θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις, προσφυγές στη Δικαιοσύνη και κινητοποιήσεις οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία ιστορικών κτιρίων.

Η προειδοποίηση περιλαμβάνεται σε δικαστική κατάθεση με την οποία η κυβέρνηση ζητά από ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει νέα νομική προσπάθεια που στρέφεται κατά της τοποθέτησης του ονόματος του Τραμπ στο Kennedy Center. Η αντιπαράθεση αποτελεί μέρος μιας πολύμηνης δικαστικής διαμάχης σχετικά με τις παρεμβάσεις του προέδρου στο μνημείο που δημιούργησε το Κογκρέσο προς τιμήν του Τζον Φ. Κένεντι, του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963.

Τον Μάιο, ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε ότι αποκλειστικά το Κογκρέσο έχει την εξουσία να αλλάξει την ονομασία του Kennedy Center. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, στο οποίο πλέον κυριαρχούν πρόσωπα που έχουν διοριστεί από τον Τραμπ, ψήφισε στις 13 Αυγούστου με 20 ψήφους υπέρ και τρεις κατά για την αλλαγή της επιγραφής του κτιρίου σε: «The John F Kennedy Center for the Performing Arts Restored and Renovated by President Donald J Trump». Παράλληλα, αποφάσισε οι εξωτερικοί χώροι να ονομαστούν «President Donald J Trump Plaza».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση δεν παραβιάζει τη δικαστική απόφαση, καθώς η επίσημη ονομασία του κτιρίου εξακολουθεί να είναι John F Kennedy Center for the Performing Arts. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η προσθήκη «Restored and Renovated by» αποτελεί απλώς αναγνώριση της συμβολής του Τραμπ, κατά τρόπο ανάλογο με τις αναφορές σε μεγάλους δωρητές που συναντώνται σε άλλα πολιτιστικά ιδρύματα.

Η δικαστική μάχη για το όνομα του Τραμπ

Η νέα δικαστική κατάθεση έγινε ως απάντηση στην προσπάθεια της Τζόις Μπίτι, Δημοκρατικής βουλευτού από το Οχάιο και μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Kennedy Center λόγω της θέσης της στο Κογκρέσο, να εμποδίσει την επαναφορά του ονόματος του Τραμπ στην πρόσοψη.

Η Μπίτι είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη από πέρυσι, όταν η λευκή μαρμάρινη πρόσοψη του κτιρίου τροποποιήθηκε ώστε να αναγράφει «The Donald J Trump and John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts».

Τον Μάιο, ο δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ, κρίνοντας ότι ο χώρος «πρέπει να φέρει το όνομα και προορίζεται να τιμά αποκλειστικά τον πρόεδρο Κένεντι».

«Το Κογκρέσο έδωσε την ονομασία στο Kennedy Center και μόνο το Κογκρέσο μπορεί να την αλλάξει», πρόσθεσε.

Το όνομα του Τραμπ αφαιρέθηκε από την πρόσοψη τον Ιούνιο και έκτοτε ένα μεγάλο κάλυμμα βρίσκεται στο συγκεκριμένο τμήμα του κτιρίου. Τον περασμένο μήνα, εφετείο απέρριψε αίτημα της κυβέρνησης να παραμείνει το όνομα στη θέση του μέχρι να ολοκληρωθεί η προσφυγή κατά της απόφασης Κούπερ.

Ο Ναθάνιελ Ζελίνσκι, δικηγόρος της Μπίτι, χαρακτήρισε τη νέα επιχειρηματολογία της κυβέρνησης νομικά αβάσιμη και σχολίασε ότι το κείμενο «μοιάζει σαν να γράφτηκε προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Ο δικαστής Κούπερ αναμένεται να εξετάσει την Πέμπτη, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, το αίτημα της Μπίτι για έκδοση ασφαλιστικών μέτρων.

Πτώση στις πωλήσεις εισιτηρίων και νέες αντιδράσεις

Το Kennedy Center ιδρύθηκε από το Κογκρέσο ως «ζωντανό μνημείο» στη μνήμη του Τζον Φ. Κένεντι και άνοιξε τις πύλες του το 1971. Στις σκηνές του έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των δεκαετιών καλλιτέχνες όπως ο Φρανκ Σινάτρα και η Μπιγιονσέ, αλλά και προσωπικότητες όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα.

Σύμφωνα με τον Guardian, η καλλιτεχνική και εμπορική πορεία του οργανισμού έχει επιδεινωθεί μετά την ανάληψη του ελέγχου του από τον Τραμπ, ο οποίος προχώρησε σε περικοπές προσωπικού και έβαλε στο στόχαστρο προγράμματα που χαρακτηρίζει «woke».

Η Washington Post ανέφερε την Τρίτη ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων, οι οποίες είχαν ήδη υποχωρήσει, σημείωσαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση μετά τις κινήσεις για σύνδεση του ονόματος του Τραμπ με το πολιτιστικό συγκρότημα.

Οι τελευταίες εξελίξεις προκάλεσαν νέες επικρίσεις εναντίον του προέδρου. Ο Νορμ Άιζεν, πρώην σύμβουλος δεοντολογίας του Λευκού Οίκου, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση απειλεί τώρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο να ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙ το Kennedy Center εάν ο Τραμπ δεν περάσει το δικό του. Η πορεία καταστροφής του δεν γνωρίζει όρια και θα λογοδοτήσει γι’ αυτό στα δικαστήρια».

Από την πλευρά του, ο πολιτικός δημοσιογράφος και σχολιαστής Τσακ Τοντ έγραψε στο X: «Ακριβώς όπως ένα 10χρονο που παθαίνει κρίση θυμού, θα προτιμούσε να καταστρέψει το Kennedy Center παρά να το δει να παραμένει όρθιο χωρίς το όνομά του πάνω του. Ο απίστευτα συρρικνούμενος Τραμπ (ως προσωπικότητα, όχι σε πραγματικό μέγεθος) με κάποιον τρόπο γίνεται όλο και μικρότερος».