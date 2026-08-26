Σε μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις των τελευταίων δεκαετιών προχωρά η Σουηδία, η οποία θα αποκτήσει από τη Γαλλία τέσσερις φρεγάτες από της Naval Group, έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες προβλέπεται να παραδοθεί το 2030.



Πρόκειται για φρεγάτες τύπου FDI, από τα αρχικά της γαλλικής ονομασίας «Frégate de Défense et d’Intervention» («Φρεγάτα Άμυνας και Επέμβασης»), τις οποίες κατασκευάζει ο γαλλικός ναυπηγικός όμιλος Naval Group. Η σουηδική κυβέρνηση είχε δώσει ήδη από τον Μάιο το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Γαλλία για την απόκτησή τους.

Η νέα εποχή του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού



Οι τέσσερις φρεγάτες θα αποτελέσουν τη νέα κλάση Luleå του σουηδικού Πολεμικού Ναυτικού και θα φέρουν τα ονόματα HMS Luleå, HMS Norrköping, HMS Halmstad και HMS Trelleborg.



Η απόκτησή τους σηματοδοτεί σημαντική αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων της Σουηδίας. Σύμφωνα με τις σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις, η ανάγκη για μεγαλύτερα πολεμικά πλοία, με ισχυρότερο οπλισμό, προηγμένους αισθητήρες και μεγαλύτερη αυτονομία, έγινε ακόμη πιο επιτακτική μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ.



Οι νέες φρεγάτες θα διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ θα μπορούν να φιλοξενούν ελικόπτερα, μεταξύ άλλων για αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου. Παράλληλα, η δυνατότητα μεταφοράς μεγαλύτερου πληρώματος σε σχέση με τα σημερινά σουηδικά πολεμικά πλοία θα επιτρέπει επιχειρήσεις μεγαλύτερης διάρκειας.



Η επιλογή των γαλλικών φρεγατών συνδέεται άμεσα και με τον νέο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το σουηδικό Πολεμικό Ναυτικό στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πέρα από την προστασία των σουηδικών χωρικών υδάτων, η Στοκχόλμη καλείται πλέον να συμβάλει στην ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών προς τη Σουηδία και τους συμμάχους της, αλλά και σε αποστολές της Συμμαχίας πέρα από την άμεση περιοχή της Βαλτικής.



Μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές αγορές της Σουηδίας



Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον είχε χαρακτηρίσει την αγορά μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις της χώρας από την εποχή της εισαγωγής των μαχητικών Gripen τη δεκαετία του 1980. Σύμφωνα με τη σουηδική πλευρά, τα νέα πλοία αναμένεται να αυξήσουν θεαματικά τις δυνατότητες αεράμυνας του στόλου και να ενισχύσουν την παρουσία της χώρας στη Βαλτική.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Naval Group έπαιξε και η δυνατότητα σχετικά γρήγορης παράδοσης των πλοίων. Η παράδοση θα αρχίσει το 2030, με τη Σουηδία να προετοιμάζεται παράλληλα για τις αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό και υποδομές που συνεπάγεται η ένταξη των πολύ μεγαλύτερων φρεγατών στον στόλο της.



Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά των πολεμικών πλοίων. Κατά την επίσκεψη Μακρόν στη Στοκχόλμη προβλέπεται επίσης η υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου για την περαιτέρω ενίσχυση της γαλλοσουηδικής συνεργασίας σε επιχειρησιακό, βιομηχανικό και αμυντικό επίπεδο, με το Παρίσι να παρουσιάζει τη συνεργασία ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας και του ΝΑΤΟ.