Από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 05.30 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, η Φαίη Μαυραγάνη μας λέει την πρώτη Καλημέρα, μεταδίδοντας με εγκυρότητα όλες τις ειδήσεις που αφορούν τονπολίτη και την καθημερινότητά του.



Στο επίκεντρο η κοινωνία με συνδέσεις, ρεπορτάζ και καλεσμένους με χρήσιμες πληροφορίες. Η επικαιρότητα και η οικονομία στην πρώτη γραμμή με μια διαφορετική ματιά. Με έρευνα και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και ανοιχτό παράθυρο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.



Μια μεγάλη, ζεστή Καλημέρα με χαμόγελο, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 05:30 στον ΣΚΑΪ, με τη Φαίη Μαυραγάνη.