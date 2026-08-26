Το Hoopshype έφτιαξε τη λίστα με τους 50 καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ και έβαλε στη 2η θέση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτή άλλους δύο Έλληνες και συγκεκριμένα τον Νίκο Γκάλη και τον Βασίλη Σπανούλη.

Το αν μπορούν να συγκριθούν παίκτες από διαφορετικές εποχές, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες, είναι μια μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε από το ποδόσφαιρο και συνεχίζεται και στο μπάσκετ.

Μια συζήτηση που μπορεί να γίνει και για τη λίστα που έφτιαξε το HoopsHype με τους 50 καλύτερους Ευρωπαίους όλων των εποχών, βάζοντας στο Νο2 τον Αντετοκούνμπο, πίσω μόνο από τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ συμπεριέλαβε άλλους δύο Έλληνες.

Ο λόγος για τον Γκάλη που βρίσκεται στο… Νο45, ενώ πιο πίσω του, στο Νο50, είναι ο Σπανούλης.

Η λίστα του Hoopshype

1.Ντιρκ Νοβίτσκι

2.Γιάννης Αντετοκούνμπο

3.Νίκολα Γιόκιτς

4.Πάου Γκασόλ

5.Τόνι Πάρκερ

6.Λούκα Ντόντσιτς

7.Ρουντί Γκομπέρ

8.Μαρκ Γκασόλ

9.Ντράζεν Πέτροβιτς

10.Πέτζα Στογιάκοβιτς

11.Άρβιντας Σαμπόνις

12.Ντέτλεφ Σρεμπφ

13.Βλάντε Ντίβατς

14.Τόνι Κούκοτς

15.Νίκολα Βούτσεβιτς

16.Ντομάντας Σαμπόνις

17.Τζόακιμ Νόα

18.Αντρέι Κιριλένκο

19.Ρίκ Σμιτς

20.Γκόραν Ντράγκιτς

21.Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας

22.Ρίκι Ρούμπιο

23.Κρίσταπς Πορζίνγκις

24.Ντίνο Ράτζα

25.Ντανίλο Γκαλινάρι

26.Νικ Μπατούμ

27.Ντένις Σρούντερ

28.Σαρούνας Μαρτσουλιόνις

29.Γιόνας Βαλαντσιούνας

30.Χινταγέτ Τούρκογλου

31.Βικτόρ Γουεμπανιαμά

32.Μεχμέτ Οκούρ

33.Ντέγιαν Μποντιρόγκα

34.Χοσέ Καλδερόν

35.Κλιντ Καπέλα

36.Λάουρι Μάρκανεν

37.Χουάν Κάρλος Ναβάρο

38.Μπορίς Ντιό

39.Όου Τζι Ανουνόμπι

40.Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς

41.Άλπερεν Σενγκούν

42.Εβάν Φουρνιέ

43.Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς

44.Μάρτσιν Γκόρτατ

45.Νίκος Γκάλης

46.Ίβιτσα Ζούμπατς

47.Ντένι Άβντιγια

48.Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς

49.Σουέν Νέιτερ

50.Βασίλης Σπανούλης