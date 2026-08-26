Η δραματική περιπέτεια του 53χρονου ομογενούς που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ μετά από επέμβαση για 12 οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεγάλη αγορά του οδοντιατρικού τουρισμού. Χαμηλές τιμές, πολυτελή ξενοδοχεία και μεταφορές με λιμουζίνες συνθέτουν συχνά την εικόνα που προβάλλεται στα social media. Πίσω από αυτήν, όμως, ασθενείς περιγράφουν εμπειρίες που ήταν πολύ διαφορετικές από όσα είχαν δει στις διαφημίσεις.

Μια Ελληνίδα που αναζήτησε αντίστοιχα οικονομικότερη λύση εκτός Ελλάδας περιγράφει μια εμπειρία που, όπως λέει, την έκανε να εγκαταλείψει τη θεραπεία πριν καν ξεκινήσει.

Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στη Σόφια προκειμένου να τοποθετήσει εμφυτεύματα τόσο στην άνω όσο και στην κάτω γνάθο.

Όπως καταγγέλλει, στην Αθήνα είχε λάβει προσφορά περίπου 20.000 ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία η αντίστοιχη θεραπεία παρουσιαζόταν να κοστίζει περίπου 6.000 ευρώ.

Η πρώτη εικόνα ήταν εντυπωσιακή.

«Ήρθε και μας πήρε λιμουζίνα από το αεροδρόμιο, μας πήγε σε πολύ καλό ξενοδοχείο», περιγράφει.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ίδια, άρχισε όταν έφτασε στην κλινική.

Εκεί, όπως ισχυρίζεται, αντί για την εικόνα της μεγάλης σύγχρονης πολυκλινικής που είχε δει στις διαφημίσεις, βρήκε έναν ισόγειο χώρο χωρισμένο με γυψοσανίδες.

Αυτό που την έκανε τελικά να φύγει, όμως, δεν ήταν η εμφάνιση του κτιρίου.

Ήταν όσα λέει ότι είδε στον χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι επεμβάσεις.

«Ήταν σφαγείο»

Η περιγραφή της είναι σκληρή.

«Ήταν σφαγείο. Δεν ήταν αρνιά που τα παίρναν για σφαγή. Παίρναν τον κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως υποστηρίζει, οι υποψήφιοι ασθενείς δεν είχαν ουσιαστική δυνατότητα να συζητήσουν προηγουμένως με τον γιατρό τους, να εκφράσουν απορίες ή να λάβουν αναλυτική εξατομικευμένη ενημέρωση.

Η ίδια ισχυρίζεται ακόμη ότι δεν είχε προηγηθεί κανονική κλινική εξέταση πριν της ζητηθεί να κλείσει άμεσα τη θεραπεία.

«Ήθελαν να κλείσουμε το ραντεβού επιτόπου, να υπογράψουμε τα χαρτιά και την επόμενη ημέρα ξεκινούσαμε τις διαδικασίες», περιγράφει.

Το «πακέτο» του τέλειου χαμόγελου

Η αγορά του οδοντιατρικού τουρισμού έχει αναπτυχθεί εκρηκτικά ακριβώς πάνω σε αυτή την υπόσχεση. Η διαφήμιση δεν πουλά μόνο εμφυτεύματα. Πουλά ένα ολόκληρο πακέτο: αεροδρόμιο, μεταφορά, ξενοδοχείο, πολυτελείς εγκαταστάσεις, μεταμόρφωση του χαμόγελου σε λίγες ημέρες και, πάνω απ’ όλα, τιμές που μπορεί να εμφανίζονται πολύ χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που έχει ακούσει ο ασθενής στη χώρα του.

Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Βάιος Κοντόπουλος, έχει προειδοποιήσει για διαφημίσεις από κλινικές του εξωτερικού που παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλό αρχικό κόστος, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν προστεθούν οι πρόσθετες θεραπείες και η αποκατάσταση, το τελικό ποσό μπορεί να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει το κόστος μιας θεραπείας στην Ελλάδα.

Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο οικονομικό.

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία έχει επανέλθει στο θέμα της διαφήμισης οδοντιατρικών υπηρεσιών, ζητώντας αυστηρή εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και συνδέοντας ευθέως το ζήτημα με την προστασία της δημόσιας υγείας. Η σχετική εγκύκλιος της ΕΟΟ δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2026.

Η Ομοσπονδία είχε επίσης προειδοποιήσει για παραπλανητικές διαφημίσεις γύρω από τα λεγόμενα «άμεσα» ή «γρήγορα» εμφυτεύματα, όταν αυτά παρουσιάζονται ως μια σχεδόν απλή διαδικασία με εγγυημένο αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο.